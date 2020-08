Transfers JPL: RC Genk-aanvaller Ndongala trekt naar Cyprus

11:03 11 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:01 11 uur 01. Ndongala naar Cyprus. Dieumerci Ndongala ruilt Racing Genk voor de Cypriotische club APOEL Nicosia. Het voorbije half jaar werd de 29-jarige winger, die zowel de Belgische als Congolese nationaliteit heeft, gehuurd door het Turkse Kasimpasa. Daar kwam hij tot twee doelpunten in 16 wedstrijden. In januari 2018 nam Genk Ndongala op huurbasis over van Standard en in juli van dat jaar nam het hem definitief over. Ndongala maakte deel uit van de ploeg die in het seizoen 2018-2019 landskampioen werd. Ndongala speelde 77 wedstrijden voor Genk. Daarin scoorde hij elf keer. . Ndongala naar Cyprus Dieumerci Ndongala ruilt Racing Genk voor de Cypriotische club APOEL Nicosia. Het voorbije half jaar werd de 29-jarige winger, die zowel de Belgische als Congolese nationaliteit heeft, gehuurd door het Turkse Kasimpasa. Daar kwam hij tot twee doelpunten in 16 wedstrijden.



De Ivoriaanse aanvaller Chris Bedia (24) trekt op uitleenbasis een jaar naar de Franse tweedeklasser Sochaux.

18-08-2020 18-08-2020.

KV Mechelen breidt zijn aanvalslinie nog wat uit. De 26-jarige Zweed Kerim Mrabti tekende voor 3 jaar, met 1 jaar optie. "De polyvalente aanvaller komt transfervrij over naar onze club. Afgelopen seizoen speelde hij 15 matchen voor Birmingham City en kwam hij twee keer tot scoren", meldt KVM.

17-08-2020 17-08-2020.

15:20 15 uur 20. Shved naar Mechelen. KV Mechelen heeft een nieuwe rechterflankaanvaller aangetrokken. De 23-jarige Oekraïner Marian Shved wordt gehuurd van Celtic Glasgow. Hij speelde eerder ook in het B-elftal van Sevilla. . Shved naar Mechelen KV Mechelen heeft een nieuwe rechterflankaanvaller aangetrokken. De 23-jarige Oekraïner Marian Shved wordt gehuurd van Celtic Glasgow. Hij speelde eerder ook in het B-elftal van Sevilla.

15-08-2020 15-08-2020.

Bij Standard blijft het voorlopig stil, maar de Congolese club TP Mazembe meldt dat de Congolese aanvaller Jackson Muleka voor 4 seizoenen getekend heeft in Luik. De voorbije twee seizoenen werd hij topscorer in de Congolese competitie en dit seizoen ook in de Afrikaanse Champions League (7 goals in 10 wedstrijden).

21:31 21 uur 31. De Braziliaanse verdediger Neto Borges ruilt Genk voor een club in zijn vaderland.