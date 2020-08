18:26 18 uur 26. Jupiler Pro League Antwerp plukt middenvelder Pieter Gerkens weg bij Anderlecht

De promovendus in 1A is gaan shoppen bij Club Brugge. Thibault Vlietinck (22) voetbalt komend seizoen bij OHL, dat ook een aankoopoptie in het huurcontract met Club Brugge liet opnemen. De winger, die ook als rechtsachter kan ingezet worden, debuteerde in 2018-2019 bij Club Brugge, maar speelde onder Philippe Clement amper.

13:57 13 uur 57. Eupen haalt Koné terug . De Ivoriaan Mamadou Koné gaat opnieuw in de voorhoede van Eupen spelen. De 28-jarige spits scoorde in 2018 al eens doelpunten voor Eupen en krijgt nu een nieuwe kans. Hij komt over van de Spaanse tweedeklasser Deportivo La Coruna en tekent een contract tot 2022. . Eupen haalt Koné terug De Ivoriaan Mamadou Koné gaat opnieuw in de voorhoede van Eupen spelen. De 28-jarige spits scoorde in 2018 al eens doelpunten voor Eupen en krijgt nu een nieuwe kans. Hij komt over van de Spaanse tweedeklasser Deportivo La Coruna en tekent een contract tot 2022.

10:48 10 uur 48. Beerschot strikt centrumspits Blessing Eleke. Marius Noubissi is na de eerste speeldag gedeeld topschutter in de Jupiler Pro League, maar de spits krijgt al concurrentie binnen zijn eigen ploeg. Beerschot heeft de Nigeriaanse aanvaller Blessing Eleke voorgesteld. De 24-jarige spits ruilt FC Luzern in Zwitserland voor Het Kiel. In 2019 had Anderlecht nog interesse in de Nigeriaan, maar koos het uiteindelijk voor Yannick Bolasie. Nu trekt Eleke toch een paars shirt aan, maar dan bij Beerschot. . Beerschot strikt centrumspits Blessing Eleke Marius Noubissi is na de eerste speeldag gedeeld topschutter in de Jupiler Pro League, maar de spits krijgt al concurrentie binnen zijn eigen ploeg. Beerschot heeft de Nigeriaanse aanvaller Blessing Eleke voorgesteld. De 24-jarige spits ruilt FC Luzern in Zwitserland voor Het Kiel. In 2019 had Anderlecht nog interesse in de Nigeriaan, maar koos het uiteindelijk voor Yannick Bolasie. Nu trekt Eleke toch een paars shirt aan, maar dan bij Beerschot.

13:45 13 uur 45. Met de komst van Daniel Iversen kunnen we onze eerste aanwinst voorstellen. Iversen is een jonge en getalenteerde doelman die alle jeugdreeksen van de Deense nationale ploeg doorlopen heeft. Hij brengt al heel wat ervaring mee en is een onmiddellijke versterking voor onze kern. Wim De Corte, technisch directeur van OHL. Met de komst van Daniel Iversen kunnen we onze eerste aanwinst voorstellen. Iversen is een jonge en getalenteerde doelman die alle jeugdreeksen van de Deense nationale ploeg doorlopen heeft. Hij brengt al heel wat ervaring mee en is een onmiddellijke versterking voor onze kern. Wim De Corte, technisch directeur van OHL

13:43 13 uur 43. Deense doelman van Leicester naar OHL. OH Leuven neemt doelman Daniel Iversen op huurbasis over van Leicester City. Vorig seizoen speelde Iversen op uitleenbasis bij Rotherham United in de League One. Hij stond er 34 matchen tussen de palen. Daarvoor werd de 23-jarige Deense doelman verhuurd aan Oldham Athletic in de League Two. Iversen kwam 16 keer uit voor de Deense beloften. In september 2019 versierde hij zijn eerste selecties bij de A-ploeg, voor de EK-kwalificatiematchen tegen Gibraltar en Georgië.



09:18 09 uur 18. Mindombe naar Sint-Truiden. STVV heeft er een centrale verdediger bij. Het gaat om David Mindombe. De 19-jarige verlaat OH Leuven, dat sinds dit seizoen ook weer in 1A speelt en waar Mindombe zijn jeugdopleiding genoot. . Mindombe naar Sint-Truiden STVV heeft er een centrale verdediger bij. Het gaat om David Mindombe. De 19-jarige verlaat OH Leuven, dat sinds dit seizoen ook weer in 1A speelt en waar Mindombe zijn jeugdopleiding genoot.