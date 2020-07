Oefenmatchen: Club Brugge verkoopt KV Mechelen een oplawaai

20:32

20 uur 32. Club Brugge - KV Mechelen: 6-0 (4-0 en 2-0). Club Brugge heeft een geslaagde avond achter de rug tegen KV Mechelen. KVM slikte liefst 6 goals in twee wedstrijden van een uur. De schutters met dienst waren Okereke (2x), Badji, Diatta, Openda en Vanaken. In het eerste uurtje van de derde oefenmatch van Club Brugge in één week tijd bleef Hans Vanaken op de bank. Hij zag hoe Vormer na ruim een kwartier de 1-0 voorschotelde aan Okereke. De spits was zeer aanwezig: hij lanceerde Diatta voor de 3-0 en plaatste de 4-0 op zijn eigen rekening. Tussendoor had Badji de 2-0 al gescoord. In het tweede uur - met heel wat verse krachten op het veld - liep Club Brugge verder weg. Openda zette de 5-0 op het scorebord met een flinke knal, Vanaken legde de zware eindcijfers vast vanaf de stip. Nog een opsteker: bij de landskampioen maakte Dennis zijn rentree. .