Oefenmatchen: Cercle-coach debuteert met zege in West-Vlaams duel

KV Kortrijk - Cercle Brugge: 0-1. KV Kortrijk heeft ook zijn derde oefenwedstrijd niet kunnen winnen. Na een nederlaag tegen Standard en een draw tegen Charleroi won Cercle Brugge vanmiddag in het Guldensporenstadion met 0-1. Aanvaller Guy Mbenza zorgde na een halfuur voor het enige doelpunt van de partij, de eerste oefenpot van de nieuwe coach Paul Clement. De gelijkmaker van KVK-aanwinst Dewaele strandde tegen de kruising een kwartier voor tijd. Cercle speelde vorig weekend 2-2 gelijk tegen Zulte Waregem, ook al een West-Vlaams onderonsje.

Na een nederlaag tegen Standard en een draw tegen Charleroi won Cercle Brugge vanmiddag in het Guldensporenstadion met 0-1.

Aanvaller Guy Mbenza zorgde na een halfuur voor het enige doelpunt van de partij, de eerste oefenpot van de nieuwe coach Paul Clement.

De gelijkmaker van KVK-aanwinst Dewaele strandde tegen de kruising een kwartier voor tijd.

Cercle speelde vorig weekend 2-2 gelijk tegen Zulte Waregem, ook al een West-Vlaams onderonsje.

Klik hier om dit toe te laten

Klik hier om dit toe te laten

Gelijkspel tussen KVK en Charleroi. Charleroi heeft voor het eerst deze voorbereiding niet kunnen winnen. Na zeges tegen Anderlecht en Zulte Waregem werd de ploeg in bedwang gehouden door KV Kortrijk. Kortrijk kwam al snel op voorsprong dankzij een rake penalty van Stojanovic . Maar drie minuten later stond het alweer gelijk na een ongelukkig eigen doelpunt van Hines-Ike . Het bleef bij die 1-1-stand want door de vele wissels verdween het tempo na de rust uit de partij. Guillaume Gillet maakte in de slotfase zijn eerste minuten voor Charleroi. De voormalige Rode Duivel maakte begin deze week transfervrij de overstap van de Franse promovendus Racing Lens.

Kortrijk kwam al snel op voorsprong dankzij een rake penalty van Stojanovic. Maar drie minuten later stond het alweer gelijk na een ongelukkig eigen doelpunt van Hines-Ike. Het bleef bij die 1-1-stand want door de vele wissels verdween het tempo na de rust uit de partij.

Guillaume Gillet maakte in de slotfase zijn eerste minuten voor Charleroi. De voormalige Rode Duivel maakte begin deze week transfervrij de overstap van de Franse promovendus Racing Lens.

Klik hier om dit toe te laten

Waasland-Beveren speelt op 17 juli op PSG. Waasland-Beveren mag dan naast het veld het voorwerp zijn van een onzekere sportieve toekomst (1A of 1B?), op het veld heeft het maar een mooie tegenstander op het oefenprogramma te pakken gekregen. Op vrijdag 17 juli oefent de club tegen PSG: de match vindt om 19u plaats in het Parc des Princes. PSG maakte nog 2 oefenduels bekend: op 12 juli komt Le Havre (Ligue 2), op 21 juli de Schotse kampioen Celtic Glasgow. Op 24 juli speelt PSG de finale van de Franse beker, een week later die van de Franse Ligabeker. In augustus zijn Neymar en co. aan de slag in de Final 8 van de Champions League.

PSG maakte nog 2 oefenduels bekend: op 12 juli komt Le Havre (Ligue 2), op 21 juli de Schotse kampioen Celtic Glasgow. Op 24 juli speelt PSG de finale van de Franse beker, een week later die van de Franse Ligabeker. In augustus zijn Neymar en co. aan de slag in de Final 8 van de Champions League.

Klik hier om dit toe te laten

Antwerp verliest van Eupen. Eupen heeft woensdagavond in een voorbereidingsduel op het nieuwe seizoen met 1-0 gewonnen van Antwerp. Marciano Aziz zorgde na twaalf minuten voor het enige doelpunt.