17:07

17 uur 07. Krmencik geeft visitekaartje af tegen Pétange. Club Brugge heeft zijn laatste oefenmatch voor de start van de competitie met 3-0 gewonnen tegen Pétange, een club uit Luxemburg. Het was voor Philippe Clement de ideale kans om de spelers die in de bekerfinale niet in actie kwamen nog wat speelminuten te geven. Krmencik viel alvast op, hij nam alle doelpunten voor zijn rekening. .