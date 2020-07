Transfernieuws JPL: Niet Standard, maar Eupen huurt voortaan Senna Miangue van Cagliari

10:44 10 uur 44. Senna Miangue komt bij Eupen spelen. KAS Eupen huurt komend seizoen Senna Miangue (23) van Cagliari. De linksachter speelde de voorbije 2 seizoenen op uitleenbasis voor Standard. Afgelopen seizoen kwam de voormalige belofte-international onder Michel Preud'homme in slechts 4 wedstrijden in actie. Miangue werd opgeleid bij Beerschot, maar vertrok al vroeg naar Inter. De Italiaanse topclub liet de verdediger in januari 2017 op huurbasis vertrekken naar Cagliari, dat hem een half jaar later definitief overnam. Na Amara Baby en Théo Defourny is Miangue de 3e inkomende transfer van Eupen deze zomer. . Senna Miangue komt bij Eupen spelen KAS Eupen huurt komend seizoen Senna Miangue (23) van Cagliari. De linksachter speelde de voorbije 2 seizoenen op uitleenbasis voor Standard. Afgelopen seizoen kwam de voormalige belofte-international onder Michel Preud'homme in slechts 4 wedstrijden in actie.

09:30 09 uur 30. Kortrijk huurt doelman Jakubech jaar langer van Rijsel. KV Kortrijk rekent een jaar langer op de diensten van de Slovaakse doelman Adam Jakubech. De 23-jarige Slovaak wordt opnieuw gehuurd van Rijsel. Onlangs verlengde de keeper zijn contract bij de Noord-Franse club tot 2025. Jakubech debuteerde als prof in 2013 bij Tatra Presov, van 2015 tot 2017 was hij aan de slag bij Spartak Trnava, daarna volgde Rijsel. In de jaargang 2019-2020 stond Jakubech 19 keer tussen de palen van het Kortrijk-doel. Na de blessure van 1e doelman Sébastien Bruzzese half november kwam hij 14 keer in actie.



07-07-2020. 17:58 17 uur 58. KV Oostende neemt afscheid van Joseph Akpala. De wegen van KV Oostende en Joseph Akpala scheiden. De 33-jarige aanvaller krijgt geen nieuw contract aangeboden en is dus opnieuw een vrije speler. Akpala speelde een eerste keer bij Oostende van 2015 tot en met 2018, waarna hij in november 2019 terugkeerde naar de Belgische kust voor een tweede periode. De Nigeriaan scoorde bij zijn comeback meteen in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Anderlecht, maar kreeg nadien met een hamstringblessure af te rekenen. Uiteindelijk kwam hij voor KVO in actie in 7 duels. Eerder voetbalde Akpala in ons land ook voor Charleroi en Club Brugge.

17:57 17 uur 57. We bedanken "Joske" voor zijn tomeloze inzet en uitstekende mentaliteit en wensen hem veel succes toe in het verdere verloop van zijn carrière. KV Oostende.

17:57 17 uur 57. Vorig weekend speelde Joseph Akpala (r) nog mee in een oefenmatch.

06-07-2020. 17:09 17 uur 09. KVM neemt in januari Victor Wernersson over van Göteborg. KV Mechelen heeft nu al een eerste wintertransfer beet. De 24-jarige linksachter Victor Wernersson komt in januari transfervrij over van IFK Göteborg. De Zweed zette zijn handtekening onder een contract tot 2024, met één jaar optie. "In mijn eerste profploeg (Syrianska FC, nvdr.) speelde ik ook in het geel en rood. Ik houd van die kleuren. Ik voel mij hier nu al thuis", laat Wernersson optekenen op de clubwebsite. In Mechelen hebben ze een goede band met voetballers uit Göteborg. Gustav Engvall heeft een verleden bij IFK, net als Kennet Andersson en de betreurde Klas Ingesson.

"In mijn eerste profploeg (Syrianska FC, nvdr.) speelde ik ook in het geel en rood. Ik houd van die kleuren. Ik voel mij hier nu al thuis", laat Wernersson optekenen op de clubwebsite.

In Mechelen hebben ze een goede band met voetballers uit Göteborg. Gustav Engvall heeft een verleden bij IFK, net als Kennet Andersson en de betreurde Klas Ingesson.

17:09 17 uur 09. Ook Klas Ingesson maakte destijds de overstap van Göteborg naar Mechelen.

