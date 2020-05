Club Brugge huurt Eduard Sobol nog een jaar van Sjachtjor Donjetsk

16:14 16 uur 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:13 16 uur 13. Eduard Sobol blijft jaar langer bij Club Brugge. Club Brugge heeft de aankoopoptie van flankverdediger Eduard Sobol niet gelicht, maar wist bij Sjachtjor Donjetsk een nieuwe huurovereenkomst af te dwingen. De 25-jarige Oekraïner kwam vorig seizoen 37 keer in actie voor de landskampioen en krijgt ook in 2021 een kans om zich in de kampioenenploeg te knokken. Club bedong ook de optie om de Oekraïense international definitief over te kopen op het einde van het seizoen 2020-2021.

13:30 13 uur 30. Belgische middenvelder voor Union. Union werkt aan zijn kern om volgend seizoen mee te strijden voor de promotie in 1B. Senne Lynen komt over van Telstar, uit de Nederlandse tweede klasse. In België maakte hij in 2014 de overstap van Lierse naar de jeugd van Club Brugge. Daar speelde hij ook in het belofteteam voor zijn overstap naar Nederland in 2018. De 21-jarige Belgische middenvelder tekent voor 3 jaar.

10:39 10 uur 39. AA Gent leent Eric Smith uit aan Norrköping. Eric Smith (23) zal ook dit seizoen niet doorbreken bij AA Gent. De Zweedse middenvelder verliet Norrköping in 2018 voor een avontuur in de Jupiler Pro League, maar kon nooit zijn stempel drukken in de Ghelamco Arena. Na een uitleenbeurt bij het Noorse Tromso gaat Smith weer een seizoen aan de slag bij ex-club Norrköping in Zweden.

