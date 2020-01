12:50

12 uur 50. Bronn trekt naar Frankrijk. AA Gent heeft afscheid genomen van Dylan Bronn. De 24-jarige Tunesische verdediger zat al een tijdje op een zijspoor bij AA Gent. Bronn staat sinds de zomer van 2017 op de Gentse loonlijst, maar was enkele maanden geleden in de B-kern beland. Bij FC Metz tekende hij een contract voor 5 seizoenen. De Franse club staat bij de winterstop 17e in de Ligue 1.