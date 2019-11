Na Litouwen volgt er een lange rustperiode. Pas in april speelt België tegen Zwitserland, de grootste concurrent voor groepswinst. "We moeten goed kijken hoe we die periode tot onze volgende stage in maart zullen overbruggen. We moeten Zwitserland ook tot op het bot ontleden. Die ploeg heeft heel wat veranderingen ondergaan sinds onze laatste confrontatie. We moeten op en top klaar zijn voor die match."

17 uur 19. Serneels: "Vroeger speelden we vanuit reactie, nu is het meteen actie". "Ik wil met het maximum het nieuwe jaar ingaan", zei ook bondscoach Serneels. "In Kroatië was ik heel tevreden over de manier waarop we gewonnen hebben. Met druk naar voor hebben we de tegenstander bij de nek gegrepen. Vroeger speelden we vanuit de reactie. We keken eerst naar hoe we geen doelpunt tegen zouden krijgen en dan pas naar hoe we konden prikken. Nu is het actie van in het begin. Maar er moet wel nog evenwicht blijven. Speel je aanvallend dan durft de organisatie wel eens weg te vallen, maar we kunnen rekenen op een uitstekende verdediging.".