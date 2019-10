Goffin komt er weer bovenop met zege tegen ex-nummer 3

In tegenstelling tot in Antwerpen serveerde David Goffin nu wel op niveau. In de eerste set had hij genoeg aan een vroege break, in de tweede set kwam hij snel 3-0 voor. Marin Cilic had kansen om onze landgenoot bij te benen, maar dat lukte de US Open-kampioen van 2014 net niet. Goffin won in 2 sets: 6-4 en 6-4.

In de 2e ronde staat hij tegenover het boomlange opslagkanon Reilly Opelka (ATP-37) uit de Verenigde Staten. Mits een goede prestatie wil Goffin zijn kans(je) op deelname aan de Masters gaaf houden.

In Bazel is Goffin voormalig finalist. In 2014 verloor hij de eindstrijd van Roger Federer, die zijn thuistoernooi al 9 keer op zijn naam schreef.