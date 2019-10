Duitse beker: Raman blinkt uit, Bayern ontsnapt en Bornauw met de billen bloot

22:46 22 uur 46. Schalke 04 nog bijna in de problemen na tweeklapper van Raman. Benito Raman heeft een prima bekeravondje achter de rug. Raman stond twee keer aan het kanon bij Schalke 04, dat na een halfuur zijn schaapjes al op het droge had (of leek te hebben) bij Bielefeld (II). Na het openingsdoelpunt van Schopf (16') was Raman (25' en 31') de auteur van twee goals. De thuisploeg gaf zich echter niet zomaar gewonnen en maakte er nog een spannende slotfase van. Klos en Soukou sleurden Bielefeld tot 2-3, maar verder geraakte de thuisploeg niet meer. . Schalke 04 nog bijna in de problemen na tweeklapper van Raman Benito Raman heeft een prima bekeravondje achter de rug. Raman stond twee keer aan het kanon bij Schalke 04, dat na een halfuur zijn schaapjes al op het droge had (of leek te hebben) bij Bielefeld (II). Na het openingsdoelpunt van Schopf (16') was Raman (25' en 31') de auteur van twee goals. De thuisploeg gaf zich echter niet zomaar gewonnen en maakte er nog een spannende slotfase van. Klos en Soukou sleurden Bielefeld tot 2-3, maar verder geraakte de thuisploeg niet meer.

22:01 Bayern komt met de schrik vrij dankzij Müller: hij scoorde in de 89e minuut de 1-2 bij Bochum. 22 uur 01. Bayern komt met de schrik vrij dankzij Müller: hij scoorde in de 89e minuut de 1-2 bij Bochum

21:56 Bayern München heeft zijn hachje toch nog kunnen redden bij tweedeklasser Bochum. Bayern kwam pas in de 83e minuut dankzij Gnabry langszij bij Bochum, dat met 1-0 was gaan rusten na een owngoal van Davies. In de 89e minuut was Müller de verlosser tegen 10 thuisspelers. . 21 uur 56. Bayern München heeft zijn hachje toch nog kunnen redden bij tweedeklasser Bochum. Bayern kwam pas in de 83e minuut dankzij Gnabry langszij bij Bochum, dat met 1-0 was gaan rusten na een owngoal van Davies. In de 89e minuut was Müller de verlosser tegen 10 thuisspelers.

21:25 Voor Keulen is de bekeravond uitgedraaid op een koude douche. Tegen Saarbrücken, nota bene een vierdeklasser, stonden de bezoekers kort na de pauze 2-0 in het krijt. Keulen, met Sebastiaan Bornauw de hele match op het veld, kwam wel nog op gelijke hoogte, maar liep in de 90e minuut toch tegen de 3-2 aan. 21 uur 25. Voor Keulen is de bekeravond uitgedraaid op een koude douche. Tegen Saarbrücken, nota bene een vierdeklasser, stonden de bezoekers kort na de pauze 2-0 in het krijt. Keulen, met Sebastiaan Bornauw de hele match op het veld, kwam wel nog op gelijke hoogte, maar liep in de 90e minuut toch tegen de 3-2 aan.

23:15 23 uur 15. Geen problemen voor Bayern. Titelverdediger Bayern München heeft zich niet laten verrassen in zijn eerste officiële optreden van het seizoen. Wie anders dan Lewandowski opende tegen Energie Cottbus de score. Na de rust was Coman, een van de 4 Franse internationals die in actie zouden komen (met ook nog Pavard, Tolisso en Hernandez) die de 0-2 voor zijn rekening nam. Ook Goretzka opende zijn seizoen met een goal. Toch was er geen clean sheet voor doelman Neuer, die in de extra tijd nog een penalty moest slikken. Geen problemen voor Bayern Titelverdediger Bayern München heeft zich niet laten verrassen in zijn eerste officiële optreden van het seizoen. Wie anders dan Lewandowski opende tegen Energie Cottbus de score. Na de rust was Coman, een van de 4 Franse internationals die in actie zouden komen (met ook nog Pavard, Tolisso en Hernandez) die de 0-2 voor zijn rekening nam. Ook Goretzka opende zijn seizoen met een goal. Toch was er geen clean sheet voor doelman Neuer, die in de extra tijd nog een penalty moest slikken.

21:23 21 uur 23. Verstraete redt Keulen in strafschoppenreeks. Birger Verstraete maakte in de Duitse beker zijn officiële debuut bij Keulen, maar dat liep niet van een leien dakje. In de 1e helft verliep alles naar wens tegen tweedeklasser Wiesbaden, maar in de 2e helft smolt de dubbele voorsprong als sneeuw voor de zon: 2-2. In de verlengingen kwam Keulen andermaal op voorsprong, maar in de 118e minuut sloeg Wiesbaden weer toe. In de strafschoppenreeks trapte Verstraete als 5e en laatste zijn elfmeter tegen de touwen. Zo bezorgde hij zijn ploeg een moeizame zege. Sebastiaan Bornauw, die afgelopen week pas de overstap maakte van Anderlecht, bleef op de bank. Verstraete redt Keulen in strafschoppenreeks Birger Verstraete maakte in de Duitse beker zijn officiële debuut bij Keulen, maar dat liep niet van een leien dakje. In de 1e helft verliep alles naar wens tegen tweedeklasser Wiesbaden, maar in de 2e helft smolt de dubbele voorsprong als sneeuw voor de zon: 2-2. In de verlengingen kwam Keulen andermaal op voorsprong, maar in de 118e minuut sloeg Wiesbaden weer toe. In de strafschoppenreeks trapte Verstraete als 5e en laatste zijn elfmeter tegen de touwen. Zo bezorgde hij zijn ploeg een moeizame zege. Sebastiaan Bornauw, die afgelopen week pas de overstap maakte van Anderlecht, bleef op de bank.

