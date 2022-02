Westerlo herpakt zich in 1B met makkelijke zege tegen Lommel

Al snel had Westerlo een verdiende voorsprong te pakken. Lukas Van Eenoo schonk zichzelf een verjaardagscadeau en scoorde in de zevende minuut de 1-0. Die minimale voorsprong was ook de ruststand.

Westerlo behield daarna altijd de controle tegen een aanvallend onmondig Lommel. Enkel een afstandsschot van Smeets op het einde was echt gevaarlijk, maar toen stond de eindstand al op het scorebord.

Want meteen na de rust trapte De Cuyper van ver op doel. Doelman Fiermarin redde niet goed genoeg en in de rebound tikte Daci van dichtbij binnen.

Exact hetzelfde scenario herhaalde zich bij de 3-0 alleen was het schot deze keer van Foster en was Bernat de afwerker in de rebound.