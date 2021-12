1B: Rode lantaarn Virton geeft in de extra tijd zege weg tegen leider Westerlo

Virton had eerder deze week nog afscheid genomen van trainer Christophe Grégoire. Het gewenste schokeffect bleef niet uit, want ook al domineerde Westerlo de hele match, toch kwam Virton op voorsprong in Het Kuipje.

Van Eenoo kon Ghazoini enkel met een duw afstoppen en de strafschop werd door aanvoerder Anne heel koelbloedig afgewerkt.

Westerlo bleef duwen, al werd doelman Martin - de uitblinker bij de bezoekers - iets minder op de proef gesteld in de 2e helft. De Luxemburger was uiteindelijk toch kansloos toen verdediger Perdichizzi van dichtbij de bal in doel kon koppen.

Westerlo heeft ondanks het gelijkspel nog altijd een riante voorsprong op Waasland-Beveren (10 punten en nog een match extra), Virton laat na om op gelijke hoogte te komen met Lommel.