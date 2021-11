10 RWDM-spelers geven 2-0-voorsprong uit handen in de slotfase

Doelpunten:

Mertens doet het weer

RWDM had de match in handen en kwam verdiend op voorsprong op een hoekschop. Ruyssen verlengde de corner in de verste hoek: 1-0.

Ook het tweede doelpunt van de thuisploeg viel op een standaardsituatie. Nu was het Le Joncour die op de juiste plaats stond.

Toch gaf RWDM het nog uit handen. Na een tweede gele kaart voor Ruyssen sloeg Lennart Mertens twee keer toe in de slotminuten. De goalgetter maakte zijn 79e en zijn 80e doelpunt voor Deinze. Vorig weekend had hij er 3 gemaakt tegen Lommel (3-3).