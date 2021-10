Lierse K. telt Waasland-Beveren uit in de spannende slotfase

Lierse K. trekt laken naar zich toe in de slotfase

De thuisploeg moest meteen achtervolgen: Kenneth Schuermans opende de score met zijn 5e competitiegoal van het seizoen. Maar Waasland-Beveren sloeg nog voor de rust terug dankzij Louis Verstraete.

In een heerlijke tweede helft hield de paal Lierse van een voorsprong en lag de lat in de weg voor Waasland-Beveren. De doelmannen leken het op 1-1 te gaan houden met enkele knappe reddingen, maar dat werd het niet.

Het venijn zat in de staart voor Waasland-Beveren. In de slotminuut bezorgde Jens Naessens de bezoekers de volle buit met een rake kopbal. In de extra tijd profiteerde Yagan nog van balverlies om met een verre lob in het lege doel de eindstand vast te leggen: 1-3.