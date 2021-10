City-sterren Ederson en Jesus geven aftrap in Lommel door quarantaineregels

Lommel maakt deel uit van de City Football Group en kreeg vanmiddag hoogbezoek van twee spelers van grote broer Manchester City. Gabriel Jesus en doelman Ederson kwamen naar de wedstrijd tegen Moeskroen kijken en gaven ook de aftrap van het 1B-duel.

Een plezieruitje voor de Brazilianen? Niet helemaal. City koos ervoor om ze na hun interlands met Brazilië naar België te laten reizen en niet naar Engeland. Daardoor misten ze dit weekend het duel tegen Burnley, maar zouden ze wel beschikbaar zijn voor de belangrijke Champions League-match tegen Club Brugge op dinsdag.

"Als ze rechtstreeks naar Manchester waren gekomen, dan hadden ze hier 10 dagen in quarantaine gezeten op hotel. Dat wilden we niet en dus hebben we ze meteen naar België gestuurd", legde Pep Guardiola uit.

"Of ze tegen Club Brugge ook zullen spelen, weet ik nog niet want ze misten wel een reeks trainingen. Maar na de match kunnen ze nu wel mee met ons terug naar Groot-Brittannië zonder problemen."