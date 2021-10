Deinze en Waasland-Beveren verdelen de buit na doelpuntenloos gelijkspel

Het duel tussen de nummer 5 en de nummer 2 in de 1B Pro League kende een lange studieronde. Halfweg de 1e helft tekende Dries Wuytens voor de eerste echte kans van de wedstrijd. De bezoekende doelman Nordin Jackers zat er goed bij.



In de 2e helft probeerde Waasland-Beveren de bakens te verzetten, maar de bezoekers kwamen goed weg toen Jackers een schot van Challouk pas in twee tijden kon klemmen. Zelf reageerde de nummer 2 met een lob van invaller Efford, net naast.



In de slotfase trachtte Waasland-Beveren de druk op te voeren, maar Deinze was het gevaarlijkst. De thuisploeg raakte evenwel niet voorbij Jackers en toen dat in de extra tijd wel lukte, keurde de scheidsrechter het doelpunt af voor een duwfout op de doelman.