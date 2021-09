Lierse K. klopt 10 man van Waasland-Beveren en wipt over Waaslanders naar 2

We gingen bij 0-0 rusten na een relatief kalme eerste helft. Op het eind was de beste kans voor bezoeker Efford, die vanaf de eigen helft vertrokken alleen op doel afging, maar Jarno De Smet pakte.



Schryvers kreeg in de 53e minuut een tweede keer geel, wat de zaken flink bemoeilijkte voor de bezoekers. Lierse profiteerde van het numerieke overwicht met een schot van Van Acker 10 minuten later. Nog eens 5 minuten later stond er vanaf de stip 2-0 op het bord langs Maes.



Waasland-Beveren gaf zich evenwel niet gewonnen en drong aan. Op een stilstaande fase gooide Bertone de bal op het hoofd van Edmundsson: 2-1. Verder raakten de bezoekers niet meer.



Waasland-Beveren is 3e met 9 punten, Lierse K. 2e met 10 punten, 1 minder dan leider Westerlo. Dat speelt zondag nog bij rode lantaarn Moeskroen.