Lommel wakkert vuur om strijd voor plek 2 weer aan met zege op het Lisp

Nu Union kampioen is, kunnen we ons in 1B richten op de strijd om de 2e plaats, die recht geeft op een barragematch voor promotie. En die strijd heeft Lommel nieuw leven ingeblazen. Het nadert na een 0-1-zege tegen Lierse K. tot twee punten van Seraing, dat wel nog een match minder op de teller heeft.