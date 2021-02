Union is snel klaar met Seraing in 1B-topper, titel en promotie nagenoeg een feit

Er was voor de match al geen zinnig mens te vinden die er nog aan twijfelde dat Union kampioen zou worden in 1B. Maar Seraing had met een zege alsnog een zweem van spanning in de competitie kunnen brengen.

Na nog geen 10 minuten mocht die hypothese al naar het rijk der fabeltjes verwezen worden. Undav en Vanzeir, op penalty, velden als beulen het verdict over het Seraing van Emilio Ferrera.

Voor Vanzeir was het zijn 18e doelpunt van het seizoen, waarmee hij in de topschutterstand afstand neemt van Seraing-spits Mikautadze. Ook die strijd in de strijd won Union dus.

Een comeback van Seraing kreeg nooit vorm, ook al omdat het schabouwelijke veld vlotte combinaties niet toeliet. De rode kaart voor Boulenger in het slot was slechts een voetnoot.

Union heeft nu 18 punten meer dan Seraing, dat wel 1 match minder speelde, en 19 punten meer dan Westerlo, dat nog 2 matchen in het krijt staat. Met wat meeval kan het over 2 à 3 weken de titel en de bijbehorende promotie vieren.