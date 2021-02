Union laat zich niet van de wijs brengen door aansluitingstreffer Lierse

Vanzeir en Undav slaan alweer toe

Het gaat Union dit seizoen voor de wind: in de competitie heeft het al een aardige voorsprong opgebouwd en in de beker wipte het deze week nog eersteklasser Moeskroen.

Ook Lierse kon de perfecte reeks van Union in 2021 niet afstoppen. De leider in 1B begon te sterk en topschutter Dante Vanzeir mocht halfweg de eerste helft vanaf de stip aanleggen voor zijn 15e goal van het seizoen.

Niet veel later sloeg ook zijn spitsbroeder Deniz Undav toe. De Duitse aanvaller schilderde de bal enig mooi met zijn rechtervoet binnen, goed voor een 2-0-ruststand.

Union leek ook in de tweede helft niet meer in de problemen te komen, tot invaller Samyn bij een van zijn eerste pogingen raak trof. Het was nog ruim 20 minuten opletten geblazen voor Union, maar een gelijkmaker kwam er niet meer. Integendeel, Lapoussin knalde de 3-1 op de paal.