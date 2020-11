Middenmoters Deinze en Lommel schieten weinig op met punt in 1B

Goals vallen enkel uit stilstaande fases

Deinze nam meteen de touwtjes in handen, maar Lommel-doelman Svedkauskas was onklopbaar in de 1e helft.

Ronald Vargas juichte nochtans toen een aan afgeweken bal leek binnen te gaan, maar Svedkauskas had een uitstekende reflex in huis.

Lommel kwam wat tegen de gang van het spel in op voorsprong. Kevin Kis was de architect van een heerlijke vrije trap.

Na de kampwissel schoot Deinze net als in de 1e helft furieus uit de startblokken. 20 minuten voor tijd scoorde het zelf dankzij een vrije trap. Vargas schilderde de bal op het hoofd van Lennart Mertens, die zijn 5e competitietreffer tegen de touwen knikte.

Een kwartier voor tijd moest Deinze-middenvelder Van Walle nog afzwaaien met een 2e gele kaart. Maar dat veranderde niks meer aan de eindstand. Lommel en Deinze delen nu de 3e plaats met RWDM, dat morgen de derby speelt tegen Union.