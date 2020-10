VIDEO: Club NXT houdt Deinze in de slotminuut van de leidersplaats in 1B

Bij een overwinning kon Deinze leider Seraing bijbenen in het klassement. In de eerste helft werd niet gescoord op Daknam, in de tweede trilden de netten wel aan beide kanten.

Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd ging Nick Shinton in de fout op een vrije trap. Seth De Witte maakte er bijna zonder zijn weet 0-1 van.

Deinze leek met de zege te gaan lopen, maar dat was zonder Ignace Van Der Brempt gerekend. Hij hield zijn verdediger goed af in de zestien en kopte vlak voor affluiten de gelijkmaker in doel op een goed aangesneden vrije trap.

Club NXT blijft ondanks het punt laatste in de stand. Het wacht nog altijd op zijn eerste zege in 1B. Deinze is 3e met 10 op 18.