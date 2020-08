Deinze komt 0-2 voor, maar neemt uiteindelijk niets mee bij Seraing

Seraing was de verrassing van speeldag 1 en trok die lijn door op speeldag 2. Als bewijs daarvan: Seraing had over de hele match 65 procent balbezit.

Deinze kwam na een halfuur wel op voorsprong na een onconventionele goal met de knie van Blondelle (zie video). Een gevleide voorsprong voor de bezoekers op dat moment en het werd nog beter toen Mertens knap afwerkte op een voorzet vanop rechts: 0-2.

De preek van Emilio Ferrera in de kleedkamer van Seraing werkte, want snel na de rust scoorde Seraing twee keer. Eerst Gueye van dichtbij en dan Mikautadze met een heerlijk lobje over doelman Vandenberghe, die aan de basis lag van de fase met een slechte uittrap (zie video).

In een vermakelijk slot van de match kregen beide ploegen nog kansen. Het was Seraing dat toesloeg in de extra tijd. Kilota was de afwerker van dienst.