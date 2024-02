Niels Vandeputte doet Joris Nieuwenhuis de baard af in Lille

Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) heeft voor het eerst een veldrit op het hoogste niveau gewonnen. De 23-jarige renner klopte in Lille Nederlands kampioen Joris Nieuwenhuis met een verschroeiende aanval in de slotronde. Joran Wyseure moest de twee laten gaan en eindigde als 3e in de voorlaatste manche van de X²O-trofee.

Aan de finish hield de jonge Vandeputte uiteindelijk 4 tellen over. Genoeg om zijn droom in vervulling te laten gaan: als jongen van de streek winnen in Lille. Het klassement van leider Van der Haar kwam nooit in gevaar.

De Krawatencross leek zo beslecht te worden in een sprint met drie. Maar Vandeputte had andere plannen en pakte op een halve ronde van de streep uit met een verschroeiende aanval.

Die laatste had duidelijk nog heel wat kracht in de benen, want met een foutloze en razendsnelle ronde beende hij de 2 jonge Belgen weer bij.

Lang zou dat kwartet de dienst uitmaken, tot op een halve ronde tijd eerst Van der Haar moest lossen en Nieuwenhuis even later overkop ging.

Niels Vandeputte (1e): "Het gevoel na het winnen van een klassementscross is echt ongelooflijk. Ik heb er weinig woorden voor. Ik had dit gisteren wel al in mijn hoofd. Ik kom graag naar Lille en heb hier al mooie dingen laten zien. Ik wist wat ik wilde doen en het liep ook perfect zoals ik het wilde. Ik koos ervoor om mijn aanval te plaatsen voor de viptent, daarna moest ik gewoon foutloos blijven."

Joris Nieuwenhuis (2e): " Ik voelde me vandaag heel goed. Na mijn goeie start hinkte ik wel op 2 gedachten: zelf winnen of rijden voor het klassement van Lars. Tot aan mijn valpartij voelde ik me goed, maar ik viel op mijn hoofd en nek en was even niet meer gefocust. Ik hoopte nog mee te doen voor winst, maar Niels Vandeputte was echt heel straf in de laatste ronde."

Joran Wyseure (3e): "Ik ben echt tevreden. Ik wou graag nog eens op een podium staan na het WK, want dat zijn crossen die ik graag doe. Ik was ook echt gemotiveerd na de pech van gisteren. Maar ik denk dat ik het gevoel nog mis om een finale te rijden. Toen ik alleen weg was met Niels, was ik misschien ook iets te enthousiast. In de laatste ronde was het op. Maar ik kom goed overeen met Niels en gun hem de overwinning."