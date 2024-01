Kroont Mathieu van der Poel zich voor de 6e keer tot flandrien in Hamme?

Vorige week kwam er dan toch een einde aan het perfecte rapport van Mathieu van der Poel. In Benidorm was Wout van Aert de snelste, maar die is er vandaag niet bij in Hamme. Kan iemand anders de wereldkampioen het vuur aan de schenen leggen? Volg alles hier live of kijk vanaf 13.30 uur op VRT 1.