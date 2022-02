Volg straks LIVE: Zet Toon Aerts X²O-eindzege kracht bij met derde zege?

De X²O Trofee veldrijden bij de mannen is al beslist. Toon Aerts is de eindwinnaar, zijn voorsprong is geruststellend. Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout vechten in Brussel misschien wel nog een duelletje uit voor de tweede plats. Het verschil tussen de twee ploegmaats is amper 5 seconden. Kijk straks naar de cross op de campus van de VUB.