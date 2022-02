Ontbindt Toon Aerts in barre weersomstandigheden nog eens zijn duivels?

12:47

12 uur 47. Leider Toon Aerts werd in 2018 en 2019 al eens derde in Lille en lijkt de weersomstandigheden van vandaag wel te kunnen smaken. De poulain van Sven Nys heeft een ruime voorsprong op eerste achtervolger Eli Iserbyt en kan zich vandaag dan ook focussen op de dagwinst. Verder lijkt ook Laurens Sweeck hier een goede uitslag te kunnen neerzetten. De zandspecialist is titelverdediger in Lille en proefde in de vorige manche in Hamme al van de overwinning. Met ook nog Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout aan de start, komen er een heel pak mooie namen in actie straks. .