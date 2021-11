LIVESTREAM: Scoort Eli Iserbyt zijn derde zege op een rij op de Koppenberg?

Zoals voorspeld gaan de paraplu's langs het parcours open. De renners zullen nu ook doorweekt over de streep komen in deze loodzware editie van de Koppenbergcross. Iserbyt ritst alvast zijn vestje dicht.

Toon Vandebosch en Lars van der Haar komen hand in hand over de streep. Ze hebben nog drie ronden om de strijd om de 3e plek te beslechten.

Er is een veertje gebroken bij Toon Aerts.

Iserbyt is halverwege en heeft een geruststellende voorsprong beet. Toon Aerts komt op 26 seconden van de leider boven.

Iserbyt knalt weer met schwung de Koppenberg op. We zullen zien wat de rekening is bovenaan de puist.

Toon Aerts krijgt een dreun in de 3e ronde. Hij kijkt aan tegen een achterstand van 20 seconden. Maak dat maar eens goed.

De strijd om de derde plaats is nog niet gestreden. Toon Vandebosch ziet Lars van der Haar naderen.

Eli Iserbyt heeft een begenadigde dag. Ook de vettige strook doorklieft hij zonder enige probleem. Het statement is duidelijk: niemand zal hem een derde zege op de Koppenberg ontnemen.

15:26

