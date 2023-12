Het perfecte rapport: Fem van Empel scoort 10 op 10 in Herentals na sprint tegen Brand

Ze kwam zwaar gehavend aan de start na een val op training, maar toch heeft Fem van Empel in Herentals haar 10e overwinning in 10 veldritten gepakt. Na een spannend duel met Lucinda Brand maakte de wereldkampioene het af in de sprint.

Dat was zonder Lucinda Brand gerekend. Zij hield Van Empel in haar vizier en remonteerde de wereldkampioenen keer op keer.

De wereldkampioene had net een stage van 2 weken achter de rug. Een stage waar ze gevallen was op een afdaling.

Ondanks een ingepakte knie en een flinke brandwonde op haar arm won Fem van Empel alweer. "10 op 10, op school heb ik nooit zo'n rapport gehad", lachte de wereldkampioene.

"Of ik last had? Ik heb de inspanningen gevoeld. Ik heb de hele week op bed gelegen. Zo zie je maar hoe snel je lichaam moeite heeft om een prikkel te verteren. Ik ben blij dat ik nu redelijk gezond ben."

"Maar het doet niets af van de prestatie van Lucinda. Brand was supersterk vandaag, ze geeft nooit af."



Ook Brand was tevreden, ondanks haar 2e plek. "Het is heel positief dat ik het gat nog kon dichtrijden", zei ze. "Als je sprint, weet je dat het lastig wordt. En het is heel moeilijk om Fem te kloppen in de sprint."