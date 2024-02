Een klasse apart: wereldkampioene Fem van Empel duldt ook in Lille geen tegenstand

In haar laatste veldrit van het seizoen heeft Fem van Empel de puntjes op de i gezet. De wereldkampioen was in de Krawatencross in Lille te sterk voor Lucinda Brand en Laura Verdonschot. Na een 7 op 7 is Van Empel nu al zeker van eindwinst in de X2O Trofee. "Ik ben blij dat ik mijn seizoen kan afsluiten met winst", stelde ze na haar laatste cross.

De erelijst van de X2O-crossen bij de vrouwen invullen was dit seizoen niet erg moeilijk. Alle zes de eerste manches werden gewonnen door de wereldkampioene.

Ook vandaag stond Fem van Empel aan de start. We konden de winnares van de Krawatencross in Lille dus eigenlijk al invullen.

In potlood dan wel, want helemaal zeker was de zege van Van Empel nog niet. Gisteren pakte Lucinda Brand uit met een onewomanshow in Middelkerke en de wereldkampioene reed sinds het WK pas haar eerste cross.

Maar na een weekje zonder fiets liep Van Empel over van energie. Ze was het snelste weg en voerde meteen de forcing. Brand was de enige die in de eerste ronde haar wagonnetje kon aanhaken.

Niet voor lang, want in ronde 2 was de vogel in de regenboogtrui dan toch gaan vliegen. Van Empel pakte uit met de zoveelste solo dit seizoen en duldde geen tegenstand meer.

Brand werd nog even bedreigd door een - alweer - uitstekende Laura Verdonschot, maar onze landgenote kreeg het gaatje niet meer helemaal dicht. Wel slaagde ze er met haar derde plek nog in om een X2O-eendje te verzamelen voor haar nichtje, zoals ze gisteren had beloofd.

Maar de grootste eend was dus toch weer voor Van Empel. Ze pakt 7 op 7 in de X2O-trofee en steekt ook de eindwinst op zak. In de laatste manche gaat ze niet meer van start, dan krijgen we dus tóch nog een andere naam op de erelijst.