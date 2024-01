Krijgen we voor het vijfde jaar op rij een nieuwe naam op de erelijst van de Flandriencross?

De naam doet anders vermoeden, maar de Flandriencross in Hamme staat de laatste jaren steevast garant voor Nederlandse overwinningen bij de vrouwen. In de laatste 4 jaar ging de zege naar Worst, Alvarado, Brand en Van Empel. Zorgt een nieuwe editie alweer voor een nieuwe winnares? Volg alles hier live of kijk op VRT 1 vanaf 13.30 uur.