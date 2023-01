Kijk vanaf 13.30 u naar de cross in Herentals bij de vrouwen (zonder Van Empel)

clock 09:44

09 uur 44. Zonder Fem van Empel. Fem van Empel op de Koppenberg, Marianne Vos in Kortrijk en Van Empel in Baal: zo werden de prijzen tot dusver verdeeld in de X²O-Trofee, het klassement op tijd. Denise Betsema is echter de meest regelmatige van het pak en voert het klassement aan. Hoewel de Nederlandse zoals gebruikelijk niet uitblinkt in deze periode van het jaar, zal ze straks niet meer opgejaagd worden door Van Empel. Zij past en verliest 5 minuten in de stand. Puck Pieterse is de topfavoriete. Het startschot in Herentals wordt om 13.45 u gegeven. .