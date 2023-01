Doet van Empel bij haar comeback (in de kleuren van Jumbo-Visma) meteen mee voor de zege in Baal?

clock 11:42

11 uur 42. Van Empel debuteert voor Jumbo-Visma. Na haar pijnlijke valpartij in Val di Sole duikt Fem van Empel in Baal voor het eerst in twee weken weer het veld in. Ze doet dat bovendien ook voor het eerst als renster van Jumbo-Visma (al zal ze wel haar Europese kampioenentrui dragen). Van Empel krijgt concurrentie van Denise Betsema (leidster in de X²O-trofee, Lucinda Brand, Ceylin Alvarado, Annemarie Worst en misschien wel Zoe Backstedt en Aniek van Alphen. .