LIVESTREAM: Alvarado en Brand kiezen meteen het hazenpad

13:53 13 uur 53. Ondertussen blijven Alvarado en Brand goed samenwerken om hun voorsprong te vergroten. Voor de leidster in het klassement is dit natuurlijk de ideale situatie. . Ondertussen blijven Alvarado en Brand goed samenwerken om hun voorsprong te vergroten. Voor de leidster in het klassement is dit natuurlijk de ideale situatie.

13:51 13 uur 51. Val van Betsema! Net nu Betsema de achtervolging wat had inzet, gaat de Nederlandse tegen de grond. Een extra 5 seconden achterstand zijn het verdict. . Val van Betsema! Net nu Betsema de achtervolging wat had inzet, gaat de Nederlandse tegen de grond. Een extra 5 seconden achterstand zijn het verdict.

13:50 13 uur 50. Na de eerste ronde liggen er ook 10 bonificatieseconden voor het grijpen. Geeft Brand Betsema al meteen een eerste tikje? . Na de eerste ronde liggen er ook 10 bonificatieseconden voor het grijpen. Geeft Brand Betsema al meteen een eerste tikje?

13:49 Alvarado en Brand starten het sterkst. 13 uur 49. Alvarado en Brand starten het sterkst

13:48 13 uur 48. Alvarado en Brand slaan een kloofje. Samen met Alavardo zet Brand Betsema en co nu toch al op enkele lengtes. Norbert Riberolle rijdt op een derde stek rond. . Alvarado en Brand slaan een kloofje Samen met Alavardo zet Brand Betsema en co nu toch al op enkele lengtes. Norbert Riberolle rijdt op een derde stek rond.

13:47 13 uur 47. Het is Norbert Riberolle die samen met Brand en Alvarado het tempo de hoogte induwt. Denise Betsema zit iets verder in het peloton. . Het is Norbert Riberolle die samen met Brand en Alvarado het tempo de hoogte induwt. Denise Betsema zit iets verder in het peloton.

13:47 13 uur 47. Meteen moeten er al enkele dames voet aan grond zetten in een bocht. Het parcours ligt er vettig en gladdig bij. . Meteen moeten er al enkele dames voet aan grond zetten in een bocht. Het parcours ligt er vettig en gladdig bij.

13:45 13 uur 45. START. Het startschot weerklinkt in Lille. Wie duikt als eerste het veld in? . START Het startschot weerklinkt in Lille. Wie duikt als eerste het veld in?

13:41 13 uur 41. Ik voelde me bij de opwarming nog niet echt top, dus in het begin zal ik even moeten afwachten. Lucinda Brand. Ik voelde me bij de opwarming nog niet echt top, dus in het begin zal ik even moeten afwachten. Lucinda Brand

12:44 12 uur 44. Geen Cant in Lille. Zoek straks niet naar de Belgische driekleur van Sanne Cant in Lille. Onze landgenote verschijnt vandaag niet aan de start in de Krawatencross. Ook Puck Pieterse zegde af voor de voorlaatste manche van X²O-Trofee. . Geen Cant in Lille Zoek straks niet naar de Belgische driekleur van Sanne Cant in Lille. Onze landgenote verschijnt vandaag niet aan de start in de Krawatencross. Ook Puck Pieterse zegde af voor de voorlaatste manche van X²O-Trofee.

12:39 12 uur 39. Betsema versus Brand. In de strijd om het eindklassement zijn alle ogen gericht op Lucinda Brand en eerste achtervolgster Denise Betsema. Hoewel Brand al vijf van de zes X2O Trofee-manches won, telt haar voorsprong op de Betsema amper 21 seconden. Met nog twee manches te gaan, is alles dus nog mogelijk bij de vrouwen. . Betsema versus Brand In de strijd om het eindklassement zijn alle ogen gericht op Lucinda Brand en eerste achtervolgster Denise Betsema. Hoewel Brand al vijf van de zes X2O Trofee-manches won, telt haar voorsprong op de Betsema amper 21 seconden. Met nog twee manches te gaan, is alles dus nog mogelijk bij de vrouwen.

12:36 12 uur 36. Geen regenboogtrui meer voor Lucinda Brand. Leider in de X²O Trofee Lucinda Brand zal vandaag niet meer te zien zijn in haar regenboogtrui. De Nederlandse moest op het recente WK het onderspit delven tegen Marianne Vos en zal dus niet meer in haar herkenbare kleuren te zien zijn. Toch rijdt ze vanaf nu ook niet rond in het zwarte shirt van Baloise Trek Lions, aangezien ze in november nog Europees kampioene werd. Schittert de Nederlandse een eerste keer in haar nieuwe trui? . Geen regenboogtrui meer voor Lucinda Brand Leider in de X²O Trofee Lucinda Brand zal vandaag niet meer te zien zijn in haar regenboogtrui. De Nederlandse moest op het recente WK het onderspit delven tegen Marianne Vos en zal dus niet meer in haar herkenbare kleuren te zien zijn. Toch rijdt ze vanaf nu ook niet rond in het zwarte shirt van Baloise Trek Lions, aangezien ze in november nog Europees kampioene werd. Schittert de Nederlandse een eerste keer in haar nieuwe trui?