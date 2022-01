Eergierige Lucinda Brand richt haar pijlen nu ook volledig op de X²O-Trofee

Bekijk het verslag:

Brand is opnieuw niet af te stoppen

Denise Betsema had in de voorbije manches al de inhaalbeweging van Lucinda Brand aan den lijve ondervonden en de Nederlandse leidster liet er vandaag geen gras over groeien.

Betsema vertrok als een speer, maar Brand plamuurde het gat dicht met Sanne Cant.

De Belgische kampioene viel echter weg met pech, overigens ook het lot van haar Nederlandse evenknie Ceylin Alvarado.

In de derde ronde had Brand geen zin meer in spelletjes. Ze stoomde weg en bouwde ronde per ronde haar voorsprong uit.

Brand gaf van jetje tot de finish, want elke seconde telt. In het klassement is haar achterstand nagenoeg volledig weggesmolten.