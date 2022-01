Alvarado wil bevestigen na 2e plaats in Baal: "Maar niet te hard van stapel lopen"

Net zoals vorig jaar blijft de befaamde Skiberg de scherprechter. Alleen wordt de beklimming nu in omgekeerde volgorde aangedaan. "De renners zullen eerst naar boven moeten lopen. Na de afdaling volgt dan de beklimming op de fiets. Hoe dan ook, de eigenheid van de wedstrijd blijft behouden. We krijgen opnieuw een zware cross."

Het parcours van de tweede editie van Herentals Crosst is ingekort van 3,5 naar 2,7 kilometer. "Na de eerste technische passage door het bos en de materiaalpost is er een lus uitgeknipt", legt Erwin Vervecken van organisator Golazo uit. "Verder op het parcours is ook de lus tussen de twee vijvers uit het parcours gehaald."

09 uur 39. Kortere omloop. Het parcours van de tweede editie van Herentals Crosst is ingekort van 3,5 naar 2,7 kilometer. "Na de eerste technische passage door het bos en de materiaalpost is er een lus uitgeknipt", legt Erwin Vervecken van organisator Golazo uit. "Verder op het parcours is ook de lus tussen de twee vijvers uit het parcours gehaald." Net zoals vorig jaar blijft de befaamde Skiberg de scherprechter. Alleen wordt de beklimming nu in omgekeerde volgorde aangedaan. "De renners zullen eerst naar boven moeten lopen. Na de afdaling volgt dan de beklimming op de fiets. Hoe dan ook, de eigenheid van de wedstrijd blijft behouden. We krijgen opnieuw een zware cross." .

Ik wil evenwel niet te hard van stapel lopen, want mijn seizoen is te wisselvallig. Ik probeer gewoon het goede mee te nemen en het slechte achter mij te laten.

09 uur 37. Ik wil evenwel niet te hard van stapel lopen, want mijn seizoen is te wisselvallig. Ik probeer gewoon het goede mee te nemen en het slechte achter mij te laten. . Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix).

09:35

09 uur 35. X²O-Trofee in Herentals. Lucinda Brand won de voorbije manches in Kortrijk, Loenhout en Baal, maar de wereldkampioene heeft haar achterstand op Denise Betsema nog niet volledig kunnen weggommen. De kloof bedraagt 46 seconden. Ceylin del Carmen Alvarado lijkt als nummer 3 in het klassement uitgeschakeld voor de eindzege, maar haar tweede plaats op nieuwjaarsdag in Baal heeft haar "een positief gevoel" geschonken. "De prestatie die ik daar heb neergezet is stiekem toch een klein bewijsje dat het niet weg is", zegt ze. .