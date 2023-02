LIVE: Wie wint het eerste officiële wereldkampioenschap Mixed Team Relay?

Fase per fase

clock 13:11 13 uur 11. Einde ronde 5. Tijd voor de laatste wissels. Ryan Kamp versus Thomas Mein en Laurens Sweeck. Zij vechten voorlopig voor de medailles. Krijgen we nog een laatste omwenteling?

clock 13:08 Nog anderhalve ronde. Nederland Groot-Brittannië op 17" België op 28" Frankrijk op 36" Italië op 38". 13 uur 08.

clock 13:07 13 uur 07. Het Nederlandse goudhaantje loopt zoals verwacht uit op haar concurrentes. Xaydee Van Sinaey houdt puik stand, maar Frankrijk en Italië liggen op de loer.

clock 13:05 13 uur 05. Het is nu Fem van Empel versus Anna Kay en Xaydee Van Sinaey. Voor de Belgische junior is dat een ongelijke strijd.

clock 13:04 13 uur 04. Einde ronde 4. Koploper Oranje stuurt Fem van Empel de loopgraven in. De voorsprong blijft piepklein. Groot-Brittannië tikt aan op amper 3 seconden, daarna België (9") en Italië (18"). Kan Xaydee Van Sinaey de podiumplek vasthouden?

clock 13:03 Marion Riberolle doet België opnieuw dromen van een medaille. 13 uur 03.

clock 13:00 13 uur . Marion Norbert Riberolle voelt zich in haar sas. Ze klimt zowaar weer op het podium. Zo meteen is het aan Xaydee Van Sinaey, Laurens Sweeck is de afsluiter.

clock 13:00 Job done voor Joran Wyseure. 13 uur .

clock 12:59 12 uur 59. Door het gegoochel van leeftijden en geslachten is dit een zeer onvoorspelbare discipline. De posities: 1 Nederland 2 Italië op 10" 3 Zweden op 14" 4 België op 16" . Door het gegoochel van leeftijden en geslachten is dit een zeer onvoorspelbare discipline. De posities: 1 Nederland

2 Italië op 10"

3 Zweden op 14"

4 België op 16"

clock 12:58 12 uur 58.

clock 12:57 12 uur 57. Einde ronde 3. We zijn halfweg. Leonie Bentveld neemt over bij Oranje, maar Zweden klokt amper 5 tellen later al. En ons land ruikt plots ook een kans: Joran Wyseure stuurt Marion Norbert Riberolle als 5e weg. De achterstand: 20".

clock 12:56 Marion Riberolle maakt zich op voor een inhaalrace. 12 uur 56.

clock 12:55 12 uur 55. Nederland leidt nog altijd, maar plots komt Zweden opzetten als verrassing van de dag. En Joran Wyseure stelt niet teleur: hij ligt 5e op 29". Die wisselingen krijg je natuurlijk door de mix van m/v en categorieën.

clock 12:53 12 uur 53. Joran Wyseure is aan het knabbelen en maakt een plekje goed. Maar na het mindere rondje van Julie Brouwers holt ons land achter de feiten aan.

clock 12:51 12 uur 51. De voorlopige tussenstand: 1 Nederland 2 VS 3 Italië 9 België . De voorlopige tussenstand: 1 Nederland

2 VS

3 Italië

9 België

clock 12:50 12 uur 50. Joran Wyseure moet erg lang wachten op de passage van zijn voorganger. 1'11" na Nederland mag hij vlammen. België ligt pas 9e, een medaille is zo goed als uitgesloten.

clock 12:50 Wyseure begint aan ronde 3. 12 uur 50.

clock 12:49 12 uur 49. Einde ronde 2. Nederland stoomt door, maar de bonus is nog niet geruststellend. Op 10 seconden spotten we de Amerikanen, daarna spelen de Italianen tikkertje. Het is nu aan Lauren Molengraaf bij de topfavoriet.

clock 12:45 30". Het Belgische blok verachtert. Ons land is tijdens deze tweede ronde weggezakt naar de 8e plaats op 34 seconden van koploper Nederland. 12 uur 45.