België opent WK veldrijden met brons in de team relay, Nederland is ongenaakbaar

Nederland wint eerste thuismatch

Belgisch inhaalmanoeuvre

Laurens Sweeck: "Val is spijtige zaak, goed dat ik brons nog kon redden"

Laurens Sweeck nam de slotronde voor zijn rekening. Hij begon als 3e en aasde nog op het zilver. Een schuiver gooide roet in het eten.

"Een spijtige zaak, anders zou het zilver geweest zijn", reageerde hij. "De kans op winst was heel klein, maar ik reed een goeie ronde. Tot die val."

"Het is spijtig dat ik de ploeg zo in de steek laat, maar het is goed dat ik het brons nog kon redden."

Wat gebeurde er bij die val? "Ik moest risico's nemen voor de 2e plaats. Ik had de helft van mijn achterstand al goedgemaakt en ik reed op de limiet rond. Ik kwam sneller aan die passage dan tijdens de verkenning."

"Ik mispakte me en ik had geluk dat ik redelijk snel weer kon vertrekken. Aan de finish zat ik in het wiel van de Brit. Maar voor hetzelfde geld was alles om zeep."

Is de aflossing nu een geslaagd nummer? "Ik vind het wel eens leuk. Het concept van mannen en vrouwen door elkaar zorgt voor een raar verloop."