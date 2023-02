Dominante Thibau Nys maakt zijn favorietenrol waar bij de beloften

Fase per fase

Fase per fase

clock 13:55 13 uur 55 match afgelopen end time Nys schreeuwt het uit! Thibau Nys heeft zijn favorietenrol waargemaakt, hij reed van start tot finish aan de leiding.



Voor de 2e plek laten de Belgen zich ringeloren door Tibor del Grosso. Meeussen wint brons, Wyseure is 4e.

clock 13:53 13 uur 53. Ook in de slotronde huppelt Nys nog als een hinde over de balkjes. Nog een paar minuten en hij is voor de 2e keer wereldkampioen. . Ook in de slotronde huppelt Nys nog als een hinde over de balkjes. Nog een paar minuten en hij is voor de 2e keer wereldkampioen.

clock 13:52 13 uur 52. Nys is bijna binnen! In de strijd om zilver valt Meeussen weer in de handen van Wyseure en Del Grosso. . Nys is bijna binnen! In de strijd om zilver valt Meeussen weer in de handen van Wyseure en Del Grosso.

clock 13:52 13 uur 52.

clock 13:51 13 uur 51. Nys rijdt een loepzuivere wedstrijd. Paul Herygers. Nys rijdt een loepzuivere wedstrijd. Paul Herygers

clock 13:49 13 uur 49. Meeussen doet gooi naar zilver. Met een straffe versnelling rukt Meeussen zich los van Del Grosso en Wyseure. Hij smeert dat duo meteen 6 seconden aan. . Meeussen doet gooi naar zilver Met een straffe versnelling rukt Meeussen zich los van Del Grosso en Wyseure. Hij smeert dat duo meteen 6 seconden aan.

clock 13:48 13 uur 48. Situatie bij ingaan slotronde. 1. Nys 2. Meeussen op 20" 3. Wyseure op 23" 4. Del Grosso (Ned) op 23" 5. Michels op 1'03" 6. Van de Putte op 1'12" 7. Blackmore (GBr) op 1'12" 8. Belmans op 1'13" 9. Janssen (Ned) op 1'13" 10. Dockx op 1'14" . Situatie bij ingaan slotronde 1. Nys

2. Meeussen op 20"

3. Wyseure op 23"

4. Del Grosso (Ned) op 23"

5. Michels op 1'03"

6. Van de Putte op 1'12"

7. Blackmore (GBr) op 1'12"

8. Belmans op 1'13"

9. Janssen (Ned) op 1'13"

10. Dockx op 1'14"

clock 13:46 13 uur 46. Een medaille wordt lastig voor Tibor del Grosso met 2 Belgen in zijn gezelschap. De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt. Een medaille wordt lastig voor Tibor del Grosso met 2 Belgen in zijn gezelschap. De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt

clock 13:45 13 uur 45. Nog 10 minuten crossen: Nys houdt 18 seconden over op de achtervolgers. Daar heeft Del Grosso nu zijn mouwen opgestroopt, Wyseure en Meeussen volgen in zijn slipstream. . Nog 10 minuten crossen: Nys houdt 18 seconden over op de achtervolgers. Daar heeft Del Grosso nu zijn mouwen opgestroopt, Wyseure en Meeussen volgen in zijn slipstream.

clock 13:43 13 uur 43. 3 Belgen op podium? Achter Nys krijgen we nog een interessante strijd voor zilver en brons. Onze landgenoten Meeussen en Wyseure moeten afrekenen met de Nederlander Tibor del Grosso. . 3 Belgen op podium? Achter Nys krijgen we nog een interessante strijd voor zilver en brons. Onze landgenoten Meeussen en Wyseure moeten afrekenen met de Nederlander Tibor del Grosso.

clock 13:43 13 uur 43. Normaal kan het niet meer mislopen voor Thibau Nys. Bart Wellens. Normaal kan het niet meer mislopen voor Thibau Nys. Bart Wellens

clock 13:42 3 jonkies strijden voor de resterende podiumplekken. 13 uur 42. 3 jonkies strijden voor de resterende podiumplekken

clock 13:41 13 uur 41. Situatie na 5 van de 7 rondes. 1. Nys 2. Wyseure op 23" 3. Del Grosso (Ned) 4. Meeussen 5. Michels op 52" 6. Blackmore (GBr) op 1'02" 7. Van de Putte 8. Janssen (Ned) 9. Verstrynge op 1'06" 10. Dockx 11. Belmans . Situatie na 5 van de 7 rondes 1. Nys

2. Wyseure op 23"

3. Del Grosso (Ned)

4. Meeussen

5. Michels op 52"

6. Blackmore (GBr) op 1'02"

7. Van de Putte

8. Janssen (Ned)

9. Verstrynge op 1'06"

10. Dockx

11. Belmans

clock 13:39 13 uur 39. 25 jaar na papa Sven Nys ligt Thibau Nys mooi op koers om de regenboogtrui te veroveren bij de beloften. . 25 jaar na papa Sven Nys ligt Thibau Nys mooi op koers om de regenboogtrui te veroveren bij de beloften.

clock 13:38 Nys heeft 21 seconden. De motor van Nys begint nog niet te sputteren. De topfavoriet kan nu zwaaien met een bonus van 21 seconden. De wereldtitel ligt voor het grijpen. . 13 uur 38. time difference Nys heeft 21 seconden De motor van Nys begint nog niet te sputteren. De topfavoriet kan nu zwaaien met een bonus van 21 seconden. De wereldtitel ligt voor het grijpen.

clock 13:37 13 uur 37. Bij de achtervolgers geraken ze voorlopig wel niet van Del Grosso af. Ruben Van Gucht. Bij de achtervolgers geraken ze voorlopig wel niet van Del Grosso af. Ruben Van Gucht

clock 13:35 13 uur 35. Nys zoeft voort. Meeussen zal worden opgepeuzeld door Wyseure en Del Grosso. Voorin bouwt Nys zijn rijk verder uit: 15 seconden. . Nys zoeft voort Meeussen zal worden opgepeuzeld door Wyseure en Del Grosso. Voorin bouwt Nys zijn rijk verder uit: 15 seconden.

clock 13:34 13 uur 34. Situatie na 4 van de 7 rondes. 1. Nys 2. Meeussen op 12" 3. Wyseure op 17" 4. Del Grosso (Ned) op 18" 5. Verstrynge op 45" 6. Michels op 45" 7. Blackmore (GBr) op 51" 8. Van de Putte op 51" 9. Janssen (Ned) op 55" 10. Dockx op 59" . Situatie na 4 van de 7 rondes 1. Nys

2. Meeussen op 12"

3. Wyseure op 17"

4. Del Grosso (Ned) op 18"

5. Verstrynge op 45"

6. Michels op 45"

7. Blackmore (GBr) op 51"

8. Van de Putte op 51"

9. Janssen (Ned) op 55"

10. Dockx op 59"

clock 13:32 13 uur 32. Na een feilloze passage over de balken ziet het er rooskleurig uit voor Thibau Nys. 10 seconden is hij in het voordeel op Witse Meeussen. . Na een feilloze passage over de balken ziet het er rooskleurig uit voor Thibau Nys. 10 seconden is hij in het voordeel op Witse Meeussen.