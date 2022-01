Oppermachtige Pidcock vliegt naar wereldtitel veldrijden in Fayetteville, Iserbyt pakt brons

Simply the best. Een Britse straaljager zoefde sneller dan alle Belgen in Fayetteville. Tom Pidcock (22) is de nieuwe wereldkampioen veldrijden na een ware demonstratie. Het toptalent knalde weg in de vierde ronde en zag niemand meer in de buurt komen. De Belgen ontgoochelden, met brons voor Eli Iserbyt als troostprijs.