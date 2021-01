D-day voor Wout en Mathieu in Oostende: "Wie wint, is vraagteken"

Het zal tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert gaan, maar wie er gaat winnen is een groot vraagteken. Mathieu heeft het voordeel op de renbaan, Wout is beter op de brug en het strand.

09 uur 13. Het zal tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert gaan, maar wie er gaat winnen is een groot vraagteken. Mathieu heeft het voordeel op de renbaan, Wout is beter op de brug en het strand. Rik Debeaussart, organisator WK.

09 uur 08. Om de negatieve commentaren op de trap waarop gevallen werd te counteren gaan we daar tapijt leggen. Maar er zijn daar gisteren rond de duizend renners gepasseerd en 2 zijn er gevallen. Zdenek Stybar zei me ook dat het volkomen veilig was en dat dat bij cyclocross hoorde. Van de UCI kregen we geen enkele opmerking. Ik denk dat het overroepen is, maar we zullen toch tapijt leggen. . Rik Debeaussart, organisator WK.