Jarige Shirin van Anrooij zwaait de beloften in stijl uit met wereldtitel

clock 13:54 13 uur 54. Brouwers eindigt 10e. Missie volbracht voor Julie Brouwers: ze is eerste Belgische op de 10e plaats. Die top 10 was ook haar doel. . Brouwers eindigt 10e Missie volbracht voor Julie Brouwers: ze is eerste Belgische op de 10e plaats. Die top 10 was ook haar doel.

clock 13:52 13 uur 52. Van Anrooij krijgt alle handen op elkaar in de slotronde en pakt de wereldtitel. Van Anrooij krijgt alle handen op elkaar in de slotronde en pakt de wereldtitel

clock 13:51 13 uur 51. Backstedt is als eerstejaarsbelofte een mooie tweede. De Tsjechische Zemanova is bijzonder blij met de bronzen medaille. . Backstedt is als eerstejaarsbelofte een mooie tweede. De Tsjechische Zemanova is bijzonder blij met de bronzen medaille.

clock 13:50 13 uur 50 match afgelopen end time Van Anrooij viert verjaardag met regenboogtrui Met een glimlach van oor tot oor zegeviert Van Anrooij in Hoogerheide. Uitgerekend op haar 21e verjaardag. Een mooier cadeau kon ze zich niet wensen.

clock 13:48 13 uur 48. Nog 2 minuten en Van Anrooij is binnen. Het podium ligt al een tijdje vast: 1. Van Anrooij 2. Backstedt 3. Zemanova. . Nog 2 minuten en Van Anrooij is binnen. Het podium ligt al een tijdje vast: 1. Van Anrooij 2. Backstedt 3. Zemanova.

clock 13:48 13 uur 48. Je moet het maar doen: als topfavoriete wereldkampioen worden. Ruben Van Gucht. Je moet het maar doen: als topfavoriete wereldkampioen worden. Ruben Van Gucht

clock 13:45 13 uur 45. Hoe doen de Belgen het? Julie Brouwers vecht een verbeten strijd uit voor de 10e plaats tegen de Amerikaanse Madigan Munro. Kiona Crabbé zal zich iets anders voorgesteld hebben van dit WK. Ze fietst in 24e positie rond, op 5 minuten van Van Anrooij. . Hoe doen de Belgen het? Julie Brouwers vecht een verbeten strijd uit voor de 10e plaats tegen de Amerikaanse Madigan Munro.



clock 13:44 13 uur 44. Situatie bij ingaan slotronde. 1. Van Anrooij (Ned) 2. Backstedt (GBr) op 28" 3. Zemanova (Tsj) op 1'14" 4. Schreiber (Lux) op 1'38" 5. Fouquenet (Fra) op 1'44" 6. Burquier (Fra) op 1'53" 7. Bentveld (Ned) op 2'21" 8. Duraffourg (Fra) op 2'37" 9. Krahl (Dui) op 2'38" 10. Brouwers op 3'15" . Situatie bij ingaan slotronde 1. Van Anrooij (Ned)

clock 13:43 Slotronde voor Van Anrooij. Met een bonus van 27 seconden duikt Van Anrooij de laatste ronde in. Backstedt - vorig jaar junior - lijkt zeker van zilver. . 13 uur 43. last km Slotronde voor Van Anrooij Met een bonus van 27 seconden duikt Van Anrooij de laatste ronde in. Backstedt - vorig jaar junior - lijkt zeker van zilver.

clock 13:41 13 uur 41. Afgaande van wat ik gezien heb, heeft Van Aert betere papieren dan Van der Poel. Je moet hier alleen kunnen rijden en met zijn tijdritcapaciteiten kan Van Aert dat als de beste. Ruben Van Gucht blikt al even vooruit naar straks. Afgaande van wat ik gezien heb, heeft Van Aert betere papieren dan Van der Poel. Je moet hier alleen kunnen rijden en met zijn tijdritcapaciteiten kan Van Aert dat als de beste. Ruben Van Gucht blikt al even vooruit naar straks

clock 13:39 13 uur 39. Mooi verjaardagscadeau. Na een fietswissel wordt de jarige Van Anrooij (21) op luid gejuich onthaald door de talrijke fans. Het wordt een onvergetelijke verjaardag voor de Nederlandse. . Mooi verjaardagscadeau Na een fietswissel wordt de jarige Van Anrooij (21) op luid gejuich onthaald door de talrijke fans. Het wordt een onvergetelijke verjaardag voor de Nederlandse.

clock 13:38 13 uur 38. Van Anrooij demonstreert, maar Backstedt toont dat ze in de toekomst rekening zullen moeten houden met haar. . Van Anrooij demonstreert, maar Backstedt toont dat ze in de toekomst rekening zullen moeten houden met haar.

clock 13:36 13 uur 36. Situatie na 4 van de 6 rondes. 1. Van Anrooij (Ned) 2. Backstedt (GBr) op 18" 3. Zemanova (Tsj) op 1'02" 4. Schreiber (Lux) op 1'24" 5. Fouquenet (Fra) op 1'28" 6. Burquier (Fra) op 1'32" 7. Bentveld (Ned) op 1'51" 8. Krahl (Dui) op 2'09" 9. Duraffourg (Fra) 10. Julie Brouwers op 2'38" . Situatie na 4 van de 6 rondes 1. Van Anrooij (Ned)

clock 13:34 13 uur 34. Nog een kwartier cross en Van Anrooij heeft haar wereldtitel te pakken. Ruben Van Gucht. Nog een kwartier cross en Van Anrooij heeft haar wereldtitel te pakken. Ruben Van Gucht

clock 13:32 Van 11 naar 18 seconden. Plotsklaps kan Van Anrooij zwaaien met een bonus 18 seconden. Het gat lijkt nu helemaal geslagen. . 13 uur 32. time difference Van 11 naar 18 seconden Plotsklaps kan Van Anrooij zwaaien met een bonus 18 seconden. Het gat lijkt nu helemaal geslagen.

clock 13:31 13 uur 31. Van Anrooij gaat recht op de trappers staan op een lastige strook. Daar geeft Backstedt weer een secondje prijs. . Van Anrooij gaat recht op de trappers staan op een lastige strook. Daar geeft Backstedt weer een secondje prijs.

clock 13:29 Van Anrooij loopt 11 seconden weg. Technisch is Van Anrooij een krak. Dat is op dit parcours het grote verschil met Backstedt, die op de rechte stukken gelijke tred houdt met de Nederlandse. . 13 uur 29. time difference Van Anrooij loopt 11 seconden weg Technisch is Van Anrooij een krak. Dat is op dit parcours het grote verschil met Backstedt, die op de rechte stukken gelijke tred houdt met de Nederlandse.



clock 13:27 13 uur 27. Situatie na 3 van de 6 rondes. 1. Van Anrooij (Ned) 2. Backstedt (GBr) op 8" 3. Zemanova (Tsj) op 46" 4. Fouquenet (Fra) op 1'12" 5. Burquier (Fra) 6. Schreiber (Lux) op 1'13" 7. Bentveld (Ned) op 1'21" 8. Duraffourg (Fra) op 1'33" 9. Krahl (Dui) 10. Brouwers op 1'53" . Situatie na 3 van de 6 rondes 1. Van Anrooij (Ned)

clock 13:27 13 uur 27. Wat een mensenzee in Hoogerheide. Hoe gaan we hier ooit weggeraken? Ruben Van Gucht. Wat een mensenzee in Hoogerheide. Hoe gaan we hier ooit weggeraken? Ruben Van Gucht

clock 13:24 Backstedt beperkt schade. 11 seconden bedraagt het verschil tussen Van Anrooij en Backstedt. De Nederlandse heeft duidelijk het overwicht, maar kan nog niet op beide oren slapen. Een foutje is snel gemaakt. . 13 uur 24. time difference Backstedt beperkt schade 11 seconden bedraagt het verschil tussen Van Anrooij en Backstedt. De Nederlandse heeft duidelijk het overwicht, maar kan nog niet op beide oren slapen. Een foutje is snel gemaakt.

clock 13:23 13 uur 23. Brouwers schuift op. Na een matige start heeft Julie Brouwers zich net in de top 10 genesteld. Een plekje bij de eerste 10 is haar grote doel, dus de Belgische beloftekampioene is uitstekend bezig. Kiona Crabbé (23e) voert momenteel een strijd in de achterhoede. . Brouwers schuift op Na een matige start heeft Julie Brouwers zich net in de top 10 genesteld. Een plekje bij de eerste 10 is haar grote doel, dus de Belgische beloftekampioene is uitstekend bezig.



clock 13:22 13 uur 22. Van Anrooij rijdt niet geweldig ver weg van Backstedt. Ruben Van Gucht. Van Anrooij rijdt niet geweldig ver weg van Backstedt. Ruben Van Gucht

clock 13:20 Van Anrooij gaat er vandoor op haar strook. 13 uur 20. Van Anrooij gaat er vandoor op haar strook

clock 13:19 13 uur 19. Situatie na 2 rondes. 1. Van Anrooij (Ned) 2. Backstedt (GBr) op 6" 3. Zemanova (Tsj) op 32" 4. Schreiber (Lux) 5. Burquier (Fra) op 39" ... 10. Brouwers op 1'19" 23. Crabbé op 2'03" . Situatie na 2 rondes 1. Van Anrooij (Ned)

clock 13:18 13 uur 18. Spanning blijft. 4 seconden, groter is de bonus van Van Anrooij niet op Backstedt. De strijd is dus nog niet gestreden. . Spanning blijft 4 seconden, groter is de bonus van Van Anrooij niet op Backstedt. De strijd is dus nog niet gestreden.

clock 13:18 13 uur 18. Van Anrooij zal moeten blijven doorvlammen, want Backstedt zal een hoog tempo blijven ontwikkelen. Paul Herygers. Van Anrooij zal moeten blijven doorvlammen, want Backstedt zal een hoog tempo blijven ontwikkelen. Paul Herygers

clock 13:16 13 uur 16. Van Anrooij is ribbedebie. Plots kijkt Backstedt tegen een achterstand van 6 seconden aan. Is Van Anrooij begonnen aan haar solo-avontuur naar de wereldtitel? . Van Anrooij is ribbedebie Plots kijkt Backstedt tegen een achterstand van 6 seconden aan. Is Van Anrooij begonnen aan haar solo-avontuur naar de wereldtitel?

clock 13:14 Val Burquier. Achter de ruggen van Van Anrooij en Backstedt gaat de Française Burquier tegen de vlakte. Zij strijdt vandaag voor een podiumplek. . 13 uur 14. fall Val Burquier Achter de ruggen van Van Anrooij en Backstedt gaat de Française Burquier tegen de vlakte. Zij strijdt vandaag voor een podiumplek.

clock 13:13 2 leiders. 13 uur 13. 2 leiders

clock 13:13 13 uur 13. Situatie na 1 ronde. 1. Van Anrooij (Ned) 2. Backstedt (GBr) 3. Schreiber (Lux) op 8" 4. Zemanova (Tsj) 5. Burquier (Fra) ... 14. Brouwers op 44" 28. Crabbé op 1'08" . Situatie na 1 ronde 1. Van Anrooij (Ned)

clock 13:12 13 uur 12. Leidersduo. Backstedt bijt op haar tanden en blijft in het spoor van Van Anrooij. De rest mag nu al bijna een kruis maken over de wereldtitel. . Leidersduo Backstedt bijt op haar tanden en blijft in het spoor van Van Anrooij. De rest mag nu al bijna een kruis maken over de wereldtitel.

clock 13:10 13 uur 10. Ondertussen is Van Anrooij voor het eerst helemaal in de kop van de koers te bewonderen. Backstedt kleeft aan het wiel van de Nederlandse. . Ondertussen is Van Anrooij voor het eerst helemaal in de kop van de koers te bewonderen. Backstedt kleeft aan het wiel van de Nederlandse.

clock 13:10 13 uur 10. Van Anrooij komt. Op de hellende strook rept Van Anrooij zich als de de bliksem naar voren. De topfavoriete nestelt zich in het spoor van Backstedt en Schreiber. . Van Anrooij komt Op de hellende strook rept Van Anrooij zich als de de bliksem naar voren. De topfavoriete nestelt zich in het spoor van Backstedt en Schreiber.

clock 13:09 13 uur 09. Hoe zijn de Belgen vertrokken? Julie Brouwers cirkelt voorlopig rond de 15e plaats, Kiona Crabbé zit nog heel wat stationnetjes verder op de 30e plaats. . Hoe zijn de Belgen vertrokken? Julie Brouwers cirkelt voorlopig rond de 15e plaats, Kiona Crabbé zit nog heel wat stationnetjes verder op de 30e plaats.

clock 13:07 13 uur 07. Bondscoach Vanthourenhout: "Julie Brouwers wil dat ik haar aanmoedig met een vreemd woordje". Bondscoach Vanthourenhout: "Julie Brouwers wil dat ik haar aanmoedig met een vreemd woordje"

clock 13:06 13 uur 06. Hoelang heeft Van Anrooij nodig om de kop van de koers te zien? Ruben Van Gucht. Hoelang heeft Van Anrooij nodig om de kop van de koers te zien? Ruben Van Gucht

clock 13:05 13 uur 05. Geen topstart voor Van Anrooij. Topfavoriete Van Anrooij duikt het veld pas in 6e positie in. De Luxemburgse Marie Schreiber heeft zoals altijd het meeste startpoeder in haar benen en schiet meteen naar de koppositie. . Geen topstart voor Van Anrooij Topfavoriete Van Anrooij duikt het veld pas in 6e positie in. De Luxemburgse Marie Schreiber heeft zoals altijd het meeste startpoeder in haar benen en schiet meteen naar de koppositie.

clock 13:05 13 uur 05 match begonnen start time START! De lichten springen op groen, de jonge vrouwen zijn eraan begonnen.

clock 12:56 12 uur 56. 2 Belgen. Bij de beloften moeten we straks 2 Belgische blauwhemden in de gaten houden: Kiona Crabbé en Belgisch beloftekampioene Julie Brouwers. Zij mikken op plek in de top 10. . 2 Belgen Bij de beloften moeten we straks 2 Belgische blauwhemden in de gaten houden: Kiona Crabbé en Belgisch beloftekampioene Julie Brouwers. Zij mikken op plek in de top 10.

clock 12:54 12 uur 54. Verjaardagscadeau voor Van Anrooij? De torenhoge favoriet bij de beloften blaast uitgerekend vandaag 21 kaarsjes uit. "Ik vrees het meest Zoe Bäckstedt, want ze heeft op alle WK's al bewezen dat ze heel goed met de druk kan omgaan", zegt Van Anrooij. . Verjaardagscadeau voor Van Anrooij? De torenhoge favoriet bij de beloften blaast uitgerekend vandaag 21 kaarsjes uit.



clock 12:51 12 uur 51. Ik heb Shirin gezegd dat ze niet moet schrikken van de massa, want die zal enorm tekeergaan. Sven Nys is de ploegbaas van Shirin van Anrooij. Ik heb Shirin gezegd dat ze niet moet schrikken van de massa, want die zal enorm tekeergaan. Sven Nys is de ploegbaas van Shirin van Anrooij

clock 12:50 12 uur 50. Kijk naar titelstrijd bij beloften. Over een kwartier snijden de vrouwen beloften hun WK aan. Karl Vannieuwkerke blikt eerst nog vooruit met Sven Nys en Sophie de Boer, te bekijken op Canvas en op deze pagina. . Kijk naar titelstrijd bij beloften Over een kwartier snijden de vrouwen beloften hun WK aan. Karl Vannieuwkerke blikt eerst nog vooruit met Sven Nys en Sophie de Boer, te bekijken op Canvas en op deze pagina.

clock 15:18 15 uur 18. Er komen nog veel jaren aan waarin ik voor een podiumplaats bij de elites kan strijden terwijl ik in Hoogerheide mijn periode als U23 mooi wil afsluiten. . Shirin van Anrooij. Er komen nog veel jaren aan waarin ik voor een podiumplaats bij de elites kan strijden terwijl ik in Hoogerheide mijn periode als U23 mooi wil afsluiten. Shirin van Anrooij

clock 15:15 15 uur 15. De visie van de bondscoach. De topfavoriet: Shirin van Anrooij (Ned). "Niemand komt in haar buurt. Van Anrooij won dit seizoen 6 crossen bij de elite op het allerhoogste niveau. Je kan je dan afvragen of de beloftecategorie nog de categorie is waarin ze moet rijden op het WK. Maar het is wellicht een persoonlijke keuze." De Belgische medaillekansen: "We moeten realistisch zijn, een podium zit er niet in. Maar Julie Brouwers en Kiona Crabbé kunnen wel allebei in de buurt van de top 10 eindigen." Vooral Brouwers mag mikken op de top 10. "Ze heeft me dit seizoen verbaasd met de progressie die ze gemaakt heeft. Crabbé stond de voorbije jaren boven Brouwers. Dat Brouwers zo'n grote stap heeft gezet, zal Crabbé extra motiveren om zondag net iets meer te geven dan ze gewoon is." . De visie van de bondscoach De topfavoriet: Shirin van Anrooij (Ned). "Niemand komt in haar buurt. Van Anrooij won dit seizoen 6 crossen bij de elite op het allerhoogste niveau. Je kan je dan afvragen of de beloftecategorie nog de categorie is waarin ze moet rijden op het WK. Maar het is wellicht een persoonlijke keuze."





