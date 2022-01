Brand wil Vos versmachten op WK veldrijden vrouwen: "Ik ga de koers hard maken"

20 uur 21. Marianne Vos is voor mij de topfavoriet vandaag. Het parcours en het weer zijn haar ook gunstig gezind. . Sanne Cant.

10 uur 46. Het is een snelle omloop, maar ook zwaar. Er zijn toch veel hoogtemeters. Het wordt lastig. De klim weegt door. Als je daar keer op keer kunt doortrekken, kan je de rest kraken. Marianne Vos? We zijn aan elkaar gewaagd. De vorm van de dag zal spelen. Lucinda Brand verdedigt haar titel.

10 uur 44. Dat ik het mentale overwicht heb? Ik geloof niet dat het zo werkt. We werken allemaal richting het WK, al denk ik dat dit mijn best mogelijke vorm is. Het parcours is sowieso zwaar. Het wordt hoe dan ook een slijtageslag. . Marianne Vos.

10 uur 42. Lucinda Brand en Marianne Vos. Lucinda Brand is met 17 zeges de slokop van het seizoen, maar ze zal haar wereldtitel niet met de vingers in de neus kunnen verlengen. Marianne Vos is uitstekend op dreef en won onder meer het NK en vorige zondag was ze ook de sterkste in Hoogerheide. Concurrentes Puck Pieterse en Fem van Empel crossen bij de beloften, de tegenstand voor het Nederlandse duo komt uit eigen land en van onder meer Kata Blanka Vas en Sanne Cant. .