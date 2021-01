Wie van de 3 Nederlandse topfavorietes verovert WK-kroontje? Live vanaf 15.15u

13:21 13 uur 21. "Cant vindt hier een parcours op haar maat". Maarten Vangramberen, onze reporter ter plekke, acht Sanne Cant niet kansloos voor een medaille. "Cant beleeft een minder goed seizoen. Maar er is 1 scenario, waardoor ze op het podium kan geraken. Als 1 van de 3 Nederlandse favorietes het laat afweten, heeft ze een podiumkans." "Maar Cant moet zelf ook een superdag hebben. Hier in Oostende vindt ze wel een parcours op haar maat." . "Cant vindt hier een parcours op haar maat" Maarten Vangramberen, onze reporter ter plekke, acht Sanne Cant niet kansloos voor een medaille.



"Cant beleeft een minder goed seizoen. Maar er is 1 scenario, waardoor ze op het podium kan geraken. Als 1 van de 3 Nederlandse favorietes het laat afweten, heeft ze een podiumkans."



"Maar Cant moet zelf ook een superdag hebben. Hier in Oostende vindt ze wel een parcours op haar maat."

13:19 13 uur 19. Het gras ligt al heel glad. Straks is er nog een wedstrijd, het zal er dus niet op verbeteren. Lucinda Brand. Het gras ligt al heel glad. Straks is er nog een wedstrijd, het zal er dus niet op verbeteren. Lucinda Brand

12:00 12 uur . Zandkoningin Betsema, Cant hoopt op een superdag. Een wereldtitel zou de ultieme bekroning zijn voor Lucinda Brand in een topseizoen waarin ze al 11 keer won. Titelverdedigster Ceylin Alvarado lijkt net op tijd in vorm, terwijl Denise Betsema een echte zandkoningin is. Uitkijken doen we natuurlijk ook naar Sanne Cant: stijgt de drievoudige wereldkampioene vandaag boven zichzelf uit in het Oostendse zand? Volg de strijd live op Eén, livestream en op Radio 1. . Zandkoningin Betsema, Cant hoopt op een superdag Een wereldtitel zou de ultieme bekroning zijn voor Lucinda Brand in een topseizoen waarin ze al 11 keer won. Titelverdedigster Ceylin Alvarado lijkt net op tijd in vorm, terwijl Denise Betsema een echte zandkoningin is.

Uitkijken doen we natuurlijk ook naar Sanne Cant: stijgt de drievoudige wereldkampioene vandaag boven zichzelf uit in het Oostendse zand? Volg de strijd live op Eén, livestream en op Radio 1.

11:59 11 uur 59. Zo was het vorig jaar: Ceylin Alvarado (Ned) wint thriller. Zo was het vorig jaar: Ceylin Alvarado (Ned) wint thriller

11:58 11 uur 58. Belgische deelnemers bij de vrouwen. - Sanne Cant - Alicia Franck - Loes Sels - Ellen Van Loy - Laura Verdonschot - Karen Verhestraeten - Suzanne Verhoeven . Belgische deelnemers bij de vrouwen - Sanne Cant

- Alicia Franck

- Loes Sels

- Ellen Van Loy

- Laura Verdonschot

- Karen Verhestraeten

- Suzanne Verhoeven

11:57 11 uur 57. Nederlandse driestrijd. Om 15.15u beginnen de vrouwen aan hun jacht op de wereldtitel. Een Nederlandse driestrijd tussen Alvarado, Betsema en Brand lijkt onafwendbaar. Of verstoort Sanne Cant het Nederlandse feestje? . Nederlandse driestrijd Om 15.15u beginnen de vrouwen aan hun jacht op de wereldtitel. Een Nederlandse driestrijd tussen Alvarado, Betsema en Brand lijkt onafwendbaar. Of verstoort Sanne Cant het Nederlandse feestje?

30-01-2021 30-01-2021.

29-01-2021 29-01-2021.