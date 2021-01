Brand kroont zich tot wereldkampioene na finale tweestrijd met Worst

16:01 16 uur 01. Brand balt haar vuist. Na een spannende tweedstrijd kroont Lucinda Brand zich tot wereldkampioene! Worst is 2e, Betsema moet vrede nemen met brons. . Brand balt haar vuist Na een spannende tweedstrijd kroont Lucinda Brand zich tot wereldkampioene! Worst is 2e, Betsema moet vrede nemen met brons.

16:01 16 uur 01. Nu is het echt voorbij voor Worst. Michel Wuyts. Nu is het echt voorbij voor Worst Michel Wuyts

16:00 16 uur . Worst is vandaag een kat met 7 levens. Ze komt weer hijgen in de nek van Brand. . Worst is vandaag een kat met 7 levens. Ze komt weer hijgen in de nek van Brand.

15:59 Val Worst, einde strijd? Plots lijkt het gevecht ten einde. Worst raakt Brand in een dekselse modderbocht en gaat tegen het canvas. . 15 uur 59. Val Worst, einde strijd? Plots lijkt het gevecht ten einde. Worst raakt Brand in een dekselse modderbocht en gaat tegen het canvas.

15:58 15 uur 58. Worst op kop! Brand duikt het bochtenrijke traject in. Worst heeft een wonderdag en gaat op en over Brand. . Worst op kop! Brand duikt het bochtenrijke traject in. Worst heeft een wonderdag en gaat op en over Brand.

15:58 15 uur 58. Brand is nog niet van Worst af . Michel Wuyts. Brand is nog niet van Worst af Michel Wuyts

15:57 15 uur 57. De hippodroom zal beslissen over goud en brons. Brand probeert Worst kapot te maken, maar die laatste weigert te plooien. . De hippodroom zal beslissen over goud en brons. Brand probeert Worst kapot te maken, maar die laatste weigert te plooien.

15:56 15 uur 56. Worst hijgt en blaast weer spanning in de strijd. Op de loodzware brug hijst ze zich weer in het wiel van Brand. . Worst hijgt en blaast weer spanning in de strijd. Op de loodzware brug hijst ze zich weer in het wiel van Brand.

15:56 15 uur 56. Brand is los. Paul Herygers. Brand is los Paul Herygers

15:54 15 uur 54. Versnelling Brand. Met z'n drieën hollen ze op het strand. Brand perst er een extra sprintje uit en dat kost de kop van Betsema. Worst houdt wel gedeeltelijk stand. . Versnelling Brand Met z'n drieën hollen ze op het strand. Brand perst er een extra sprintje uit en dat kost de kop van Betsema. Worst houdt wel gedeeltelijk stand.

15:52 15 uur 52. Slotronde. De situatie: Koptrio Betsema-Brand-Worst 4. Alvarado op 30" 5. Honsinger op 37" 6. Kastelijn op 39" 7. Richards op 47" 8. Cant op 56" . Slotronde De situatie:



Koptrio Betsema-Brand-Worst

4. Alvarado op 30"

5. Honsinger op 37"

6. Kastelijn op 39"

7. Richards op 47"

8. Cant op 56"

15:50 Worst schuift weg. Rond de spekgladde renbaan gaat Worst ten gronde. Ze komt nog voor het ingaan van de slotronde weer aanhaken bij Betsema en Brand. . 15 uur 50. Worst schuift weg Rond de spekgladde renbaan gaat Worst ten gronde. Ze komt nog voor het ingaan van de slotronde weer aanhaken bij Betsema en Brand.

15:50 15 uur 50. Dit is een heruitgave van het WK van vorig jaar. Toen waren ze ook met z'n drieën, alleen is Alvarado nu vervangen door Betsema. Michel Wuyts. Dit is een heruitgave van het WK van vorig jaar. Toen waren ze ook met z'n drieën, alleen is Alvarado nu vervangen door Betsema. Michel Wuyts

15:49 15 uur 49. Cant in 7e positie. 1 minuut achter het koptrio is Cant nog in strijd voor een ereplaats. Ze cirkelt momenteel rond de 7e plaats. . Cant in 7e positie 1 minuut achter het koptrio is Cant nog in strijd voor een ereplaats. Ze cirkelt momenteel rond de 7e plaats.

15:48 15 uur 48. Na een fietswissel moet Brand een gaatje dichtritsen. Worst stoomt door, met een tandenknarsende Betsema in haar zog. . Na een fietswissel moet Brand een gaatje dichtritsen. Worst stoomt door, met een tandenknarsende Betsema in haar zog.

15:47 15 uur 47. Nederlands koptrio. Worst komt Betsema en Brand bijbenen en schiet op de brug meteen naar de koppositie. Duidelijk haar beste cross van het seizoen! . Nederlands koptrio Worst komt Betsema en Brand bijbenen en schiet op de brug meteen naar de koppositie. Duidelijk haar beste cross van het seizoen!

15:46 15 uur 46. Geen medaille Alvarado. Het lijkt een onmogelijke missie voor Alvarado om nog op het podium te kruipen. Ze wordt voorbijgezoefd door Honsinger en laat haar kopje wat hangen. . Geen medaille Alvarado Het lijkt een onmogelijke missie voor Alvarado om nog op het podium te kruipen. Ze wordt voorbijgezoefd door Honsinger en laat haar kopje wat hangen.

15:46 15 uur 46. Na een rotseizoen zou het voor Worst een enorme opsteker zijn om wereldkampioen te worden. Michel Wuyts. Na een rotseizoen zou het voor Worst een enorme opsteker zijn om wereldkampioen te worden Michel Wuyts

15:44 15 uur 44. Betsema en Brand zijn aan elkaar gewaagd in een loodzware zandstrook. 3 golven verder komt Worst aangespoeld, het verschil blijft speelbaar. . Betsema en Brand zijn aan elkaar gewaagd in een loodzware zandstrook. 3 golven verder komt Worst aangespoeld, het verschil blijft speelbaar.

15:44 15 uur 44. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355526172713635840

15:43 15 uur 43. 3 van de 5 rondes. 8 seconden bedraagt de achterstand van Worst op het kopduo Betsema-Brand. Op plek 4 vinden we Alvarado op 38 seconden. Honsinger is 5e, Kastelijn 6e en Cant 7e. . 3 van de 5 rondes 8 seconden bedraagt de achterstand van Worst op het kopduo Betsema-Brand. Op plek 4 vinden we Alvarado op 38 seconden. Honsinger is 5e, Kastelijn 6e en Cant 7e.

15:42 15 uur 42. Brand maakt tempo om te beletten dat Worst terugkomt. Michel Wuyts. Brand maakt tempo om te beletten dat Worst terugkomt Michel Wuyts

15:40 15 uur 40. Duel Betsema-Brand, Worst 3e hond. Betsema en Brand lossen elkaar van geen vin. Brand probeert nochtans aan de boom te schudden op de hippodroom, omdat ze weet dat het zand de speeltuin is van Betsema. Worst volgt op een handvol seconden. . Duel Betsema-Brand, Worst 3e hond Betsema en Brand lossen elkaar van geen vin. Brand probeert nochtans aan de boom te schudden op de hippodroom, omdat ze weet dat het zand de speeltuin is van Betsema. Worst volgt op een handvol seconden.

15:39 15 uur 39. Zij-aan-zij rijden Betsema en Brand op een strook asfalt. Een glooiing op de renbaan prikkelt Brand om een versnelling uit haar dijen te persen. . Zij-aan-zij rijden Betsema en Brand op een strook asfalt. Een glooiing op de renbaan prikkelt Brand om een versnelling uit haar dijen te persen.

15:39 15 uur 39. Cant is nog in strijd voor de 4e plaats. Renaat Schotte. Cant is nog in strijd voor de 4e plaats Renaat Schotte

15:37 Val Worst. In het zand gaat Worst erbij gaan liggen. Wanneer Betsema blijft steken in het zand, neemt Brand het roer over. . 15 uur 37. Val Worst In het zand gaat Worst erbij gaan liggen. Wanneer Betsema blijft steken in het zand, neemt Brand het roer over.

15:36 15 uur 36. Brand en Worst bij Betsema. Plots hebben we een koptrio. Betsema bleef wat hangen tussen de zandkorrels, waardoor Brand en Worst haar komen bijbenen. . Brand en Worst bij Betsema Plots hebben we een koptrio. Betsema bleef wat hangen tussen de zandkorrels, waardoor Brand en Worst haar komen bijbenen.

15:35 15 uur 35. Wat een sterk staaltje van Worst! Als een ballerina danst ze door de zwaarste zandstrook. . Wat een sterk staaltje van Worst! Als een ballerina danst ze door de zwaarste zandstrook.

15:33 15 uur 33. 2 van de 5 rondes. De situatie: 1. Betsema 2. Brand en Worst op 11" 4. Alvarado op 28" 5. Kastelijn, Majerus en Richards op 41" 8. Honsinger en Cant op 47" 10. Clauzel . 2 van de 5 rondes De situatie:



1. Betsema

2. Brand en Worst op 11"

4. Alvarado op 28"

5. Kastelijn, Majerus en Richards op 41"

8. Honsinger en Cant op 47"

10. Clauzel

15:32 15 uur 32. Als Betsema de zeelucht ruikt, voelt ze zich meteen thuis. Paul Herygers. Als Betsema de zeelucht ruikt, voelt ze zich meteen thuis Paul Herygers

15:31 15 uur 31. Betsema vliegt. Fluks en dartelt kronkelt Betsema zich door de bochten op de renbaan. Ze loopt weer wat verder weg en smeert Brand en Worst 12 seconden aan. . Betsema vliegt Fluks en dartelt kronkelt Betsema zich door de bochten op de renbaan. Ze loopt weer wat verder weg en smeert Brand en Worst 12 seconden aan.

15:29 15 uur 29. In de schaduw van de Nederlandse vrouwen is Sanne Cant aan een inhaalrace bezig. Ze zet haar tanden nu in de goed gestarte Evie Richards. Kan Cant (in 8e positie) nog richting de top 5 varen? . In de schaduw van de Nederlandse vrouwen is Sanne Cant aan een inhaalrace bezig. Ze zet haar tanden nu in de goed gestarte Evie Richards. Kan Cant (in 8e positie) nog richting de top 5 varen?

15:28 15 uur 28. Sterke Worst. Worst lijkt een superdag te beleven. Achter de rug van Betsema komt ze haar wagonnetje aanhaken bij Brand. Daarna is het wachten op Alvarado. . Sterke Worst Worst lijkt een superdag te beleven. Achter de rug van Betsema komt ze haar wagonnetje aanhaken bij Brand. Daarna is het wachten op Alvarado.

15:28 15 uur 28. Hou Alvarado in het oog. Ik vewacht nog een comeback van haar. . Michel Wuyts. Hou Alvarado in het oog. Ik vewacht nog een comeback van haar. Michel Wuyts

15:26 15 uur 26. In een looppassage nadert Brand met zevenmijlslaarzen op Betsema. Alles blijft nog speelbaar, het pleit is nog niet beslecht. . In een looppassage nadert Brand met zevenmijlslaarzen op Betsema. Alles blijft nog speelbaar, het pleit is nog niet beslecht.

15:25 De val van Alvarado vlak na de start. 15 uur 25. De val van Alvarado vlak na de start Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355520795779465221

15:24 15 uur 24. Ronde 1. Mondjesmaat knabbelt Brand seconde per seconde van haar achterstand af. Alvarado is ondertussen al opgerukt naar de 4e plaats. . Ronde 1 Mondjesmaat knabbelt Brand seconde per seconde van haar achterstand af. Alvarado is ondertussen al opgerukt naar de 4e plaats.

15:22 15 uur 22. Cant is 11e. Nederland bezet voorlopig de eerste 5 plaatsen: 1. Betsema 2. Brand 3. Worst 4. Kastelijn 5. Alvarado. Sanne Cant komt aankloppen bij de top 10: ze hangt in 11e positie op 40 tellen van Betsema. . Cant is 11e Nederland bezet voorlopig de eerste 5 plaatsen: 1. Betsema 2. Brand 3. Worst 4. Kastelijn 5. Alvarado.

Sanne Cant komt aankloppen bij de top 10: ze hangt in 11e positie op 40 tellen van Betsema.

15:22 15 uur 22. 11 seconden bedraagt de achterstand van Brand, die zich natuurlijk niet zomaar gewonnen zal geven. . 11 seconden bedraagt de achterstand van Brand, die zich natuurlijk niet zomaar gewonnen zal geven.

15:21 15 uur 21. Betsema rijdt op een eiland en dat is ze gewoon. De Nederlandse woont op het eiland Texel, dit zandparcours voelt dus aan als haar natuurlijke biotoop. . Betsema rijdt op een eiland en dat is ze gewoon. De Nederlandse woont op het eiland Texel, dit zandparcours voelt dus aan als haar natuurlijke biotoop.



15:20 15 uur 20. Wat een ravage, wat een ravage. De koers is eigenlijk al gedaan. Paul Herygers. Wat een ravage, wat een ravage. De koers is eigenlijk al gedaan. Paul Herygers

15:19 15 uur 19. Waar is Alvarado? De titelverdedigster heeft na haar vroege val al 30 seconden aan haar broek. Enkel Brand slaagt erin om Betsema nog in haar blikveld te houden. . Waar is Alvarado? De titelverdedigster heeft na haar vroege val al 30 seconden aan haar broek. Enkel Brand slaagt erin om Betsema nog in haar blikveld te houden.

15:19 15 uur 19. Betsema is al 10 seconden los. Michel Wuyts. Betsema is al 10 seconden los Michel Wuyts

15:18 Franck bijt in het zand. Ai ai ai, Alicia Franck maakt een pijnlijke tuimelperte in het zand en blijft een poosje liggen. Heel jammer, want onze landgenote was uitstekend van start gegaan. . 15 uur 18. Franck bijt in het zand Ai ai ai, Alicia Franck maakt een pijnlijke tuimelperte in het zand en blijft een poosje liggen. Heel jammer, want onze landgenote was uitstekend van start gegaan.

15:18 15 uur 18. De top 3 kleurt al oranje. Betsema is 20 meter los, Brand en Worst zijn haar eerste achtervolgers. . De top 3 kleurt al oranje. Betsema is 20 meter los, Brand en Worst zijn haar eerste achtervolgers.

15:17 15 uur 17. Cant volgt al op meer dan 20 seconden. Renaat Schotte. Cant volgt al op meer dan 20 seconden Renaat Schotte

15:16 15 uur 16. Kanonstart Betsema. De eerste zandpassage is een kolfje naar de hand van Denise Betsema. Lucinda Brand volgt in 2e positie. Eerste Belgische is Alicia Franck op positie 5. . Kanonstart Betsema De eerste zandpassage is een kolfje naar de hand van Denise Betsema. Lucinda Brand volgt in 2e positie. Eerste Belgische is Alicia Franck op positie 5.

15:16 15 uur 16. Ook Cant gleed weg. Brute pech ook voor Sanne Cant, die in het wiel van Alvarado ten gronde ging. . Ook Cant gleed weg Brute pech ook voor Sanne Cant, die in het wiel van Alvarado ten gronde ging.

15:15 15 uur 15 match begonnen Alvarado komt meteen ten val De vrouwen zijn begonnen aan hun schattenjacht. Alvarado komt meteen ten val bij het uitkomen van de 1e bocht.

15:07 15 uur 07. Vos over de Nederlandse favorietes. De vrouwen zetten koers richting de startlijn. Zevenvoudig wereldkampioene Marianne Vos durft niet te kiezen tussen de topfavorietes. "Ceylin is technisch goed en in goede vorm, Lucinda heeft een grote motor en Betsema kent het zand als geen ander", zegt Vos. . Vos over de Nederlandse favorietes De vrouwen zetten koers richting de startlijn. Zevenvoudig wereldkampioene Marianne Vos durft niet te kiezen tussen de topfavorietes. "Ceylin is technisch goed en in goede vorm, Lucinda heeft een grote motor en Betsema kent het zand als geen ander", zegt Vos.

13:21 13 uur 21. "Cant vindt hier een parcours op haar maat". Maarten Vangramberen, onze reporter ter plekke, acht Sanne Cant niet kansloos voor een medaille. "Cant beleeft een minder goed seizoen. Maar er is 1 scenario, waardoor ze op het podium kan geraken. Als 1 van de 3 Nederlandse favorietes het laat afweten, heeft ze een podiumkans." "Maar Cant moet zelf ook een superdag hebben. Hier in Oostende vindt ze wel een parcours op haar maat." . "Cant vindt hier een parcours op haar maat" Maarten Vangramberen, onze reporter ter plekke, acht Sanne Cant niet kansloos voor een medaille.



"Cant beleeft een minder goed seizoen. Maar er is 1 scenario, waardoor ze op het podium kan geraken. Als 1 van de 3 Nederlandse favorietes het laat afweten, heeft ze een podiumkans."



"Maar Cant moet zelf ook een superdag hebben. Hier in Oostende vindt ze wel een parcours op haar maat."

13:19 13 uur 19. Het gras ligt al heel glad. Straks is er nog een wedstrijd, het zal er dus niet op verbeteren. Lucinda Brand. Het gras ligt al heel glad. Straks is er nog een wedstrijd, het zal er dus niet op verbeteren. Lucinda Brand

12:00 12 uur . Zandkoningin Betsema, Cant hoopt op een superdag. Een wereldtitel zou de ultieme bekroning zijn voor Lucinda Brand in een topseizoen waarin ze al 11 keer won. Titelverdedigster Ceylin Alvarado lijkt net op tijd in vorm, terwijl Denise Betsema een echte zandkoningin is. Uitkijken doen we natuurlijk ook naar Sanne Cant: stijgt de drievoudige wereldkampioene vandaag boven zichzelf uit in het Oostendse zand? Volg de strijd live op Eén, livestream en op Radio 1. . Zandkoningin Betsema, Cant hoopt op een superdag Een wereldtitel zou de ultieme bekroning zijn voor Lucinda Brand in een topseizoen waarin ze al 11 keer won. Titelverdedigster Ceylin Alvarado lijkt net op tijd in vorm, terwijl Denise Betsema een echte zandkoningin is.

Uitkijken doen we natuurlijk ook naar Sanne Cant: stijgt de drievoudige wereldkampioene vandaag boven zichzelf uit in het Oostendse zand? Volg de strijd live op Eén, livestream en op Radio 1.

11:59 11 uur 59. Zo was het vorig jaar: Ceylin Alvarado (Ned) wint thriller. Zo was het vorig jaar: Ceylin Alvarado (Ned) wint thriller

11:58 11 uur 58. Belgische deelnemers bij de vrouwen. - Sanne Cant - Alicia Franck - Loes Sels - Ellen Van Loy - Laura Verdonschot - Karen Verhestraeten - Suzanne Verhoeven . Belgische deelnemers bij de vrouwen - Sanne Cant

- Alicia Franck

- Loes Sels

- Ellen Van Loy

- Laura Verdonschot

- Karen Verhestraeten

- Suzanne Verhoeven

11:57 11 uur 57. Nederlandse driestrijd. Om 15.15u beginnen de vrouwen aan hun jacht op de wereldtitel. Een Nederlandse driestrijd tussen Alvarado, Betsema en Brand lijkt onafwendbaar. Of verstoort Sanne Cant het Nederlandse feestje? . Nederlandse driestrijd Om 15.15u beginnen de vrouwen aan hun jacht op de wereldtitel. Een Nederlandse driestrijd tussen Alvarado, Betsema en Brand lijkt onafwendbaar. Of verstoort Sanne Cant het Nederlandse feestje?

30-01-2021 30-01-2021.

29-01-2021 29-01-2021.

10:57 10 uur 57. Betsema: "Ik ruik mijn kans in het zand van Oostende". Denise Betsema moest de laatste wedstrijden haar meerdere erkennen in haar landgenotes Lucinda Brand en Ceylin Carmen del Alvarado. Maar het zand in Oostende speelt in haar voordeel. "Ik train ontzettend veel in het zand thuis", zegt Betsema, die op het eiland Texel woont. "Het is een techniek die ik onder de knie heb en dat moet me zaterdag zeker van pas komen." "Ik ruik mijn kans op het parcours in Oostende, al zijn volgens mij Brand en Alvarado topfavoriet. Ik zal het verschil echt moeten maken in het zand." . Betsema: "Ik ruik mijn kans in het zand van Oostende" Denise Betsema moest de laatste wedstrijden haar meerdere erkennen in haar landgenotes Lucinda Brand en Ceylin Carmen del Alvarado. Maar het zand in Oostende speelt in haar voordeel. "Ik train ontzettend veel in het zand thuis", zegt Betsema, die op het eiland Texel woont. "Het is een techniek die ik onder de knie heb en dat moet me zaterdag zeker van pas komen." "Ik ruik mijn kans op het parcours in Oostende, al zijn volgens mij Brand en Alvarado topfavoriet. Ik zal het verschil echt moeten maken in het zand."