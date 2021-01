Nederlands podium bij vrouwen beloften? Kijk om 13.30u naar WK veldrijden

11 uur 36. Oranje meesterschap. Nederland komt aan de start met een zestal om u tegen te zeggen: Manon Bakker, Puck Pieterse, Fem van Empel, Aniek van Alphen, Inge van der Heijden en Shirin van Anrooij. Susanne Meistrok is de 7e vrouw bij Oranje. Wie kan een Nederlands podium verpesten? De Hongaarse Kata Blanka Vas en de Britse Anna Kay zijn vinnig, maar de vraag is hoe ze tot hun recht komen op het Noordzeestrand. Titelverdedigster Marion Norbert Riberolle had een moeilijk seizoensbegin, maar kwam de voorbije weken iets meer boven water. .

11 uur 32. 6e regenboogtrui bij vrouwen beloften. Het is nog maar de 6e keer dat de vrouwen beloften strijden voor een regenboogtrui in het veld. Wie krast zijn naam op de erelijst naast die van Evie Richards (2x winnares), Annemarie Worst, Inge van der Heijden en Marion Norbert Riberolle? In die 5 vorige edities slaagde België er nog niet in om een medaille te veroveren bij de vrouwen beloften. "Marthe Truyen moet in staat zijn om de top 10 te halen, maar je mag eigenlijk niet over plaatsen speculeren", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. "Het is ontdekken waar we staan, voor de deelnemers en voor mezelf." .