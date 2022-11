Rijdt man-in-vorm Laurens Sweeck ook in Overijse iedereen naar huis?

clock 10:37 10 uur 37. Geen Tenotsberg meer. De Druivencross in Overijse is één van de zwaarste crossen van het hele seizoen. Elk jaar zorgt het zware parcours er voor een automatische schifting. Nu is er wel heel wat veranderd aan de omloop. Zo is de Tenotsberg, die na de start moest beklommen worden, er niet meer bij. Toch is het parcours niet minder lastig geworden. Er moet nu veel meer in de weides geklommen worden. . Geen Tenotsberg meer De Druivencross in Overijse is één van de zwaarste crossen van het hele seizoen. Elk jaar zorgt het zware parcours er voor een automatische schifting.

clock 10:37 10 uur 37. Belgische favorieten, Nederlands gevaar. Bij de vrouwen is het al Nederland wat de klok slaat, bij de mannen zou het wel eens een volledig Belgisch podium kunnen worden in Overijse. Laurens Sweeck speelt met zijn pedalen de voorbije weken en is misschien wel de topfavoriet vandaag, al is het parcours niet meteen iets voor hem. Ook Eli Iserbyt groeit stilaan weer naar zijn beste vorm toe, ondanks een aanslepend rugprobleem. Ploegmaat Michael Vanthourenhout bewees gisteren in Merksplas dat het ook met zijn conditie goed gesteld is. Het buitenlands gevaar komt van Pidcock, Nederlands kampioen Lars van der Haar, gisteren tweede in Merksplas, en zijn landgenoten Ryan Kamp en Joris Nieuwenhuis. . Belgische favorieten, Nederlands gevaar Bij de vrouwen is het al Nederland wat de klok slaat, bij de mannen zou het wel eens een volledig Belgisch podium kunnen worden in Overijse. Laurens Sweeck speelt met zijn pedalen de voorbije weken en is misschien wel de topfavoriet vandaag, al is het parcours niet meteen iets voor hem.

