Laurens Sweeck wil in de Beekse Bergen dichter bij WB-leider Iserbyt sluipen

12 uur 13. Man-in-vorm Sweeck. Bij de mannen is het nog steeds wachten op de comeback van de "3 groten": Wout Van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Toch staat er straks opnieuw veel mooi volk aan de start in de Beekse Bergen. Man-in-vorm Laurens Sweeck pakte brons op het EK, waarna hij vrijdag in Niel wel opnieuw met de zege aanknoopte. Ook Lars van der Haar is bezig aan een sterk seizoen, maar moest zijn Europese kampioenstrui wel overdragen aan Michael Vanthourenhout. De Nederlander houdt van snelle parcours en maakte ook in Niel indruk. Ten slotte is er natuurlijk ook nog altijd Eli Iserbyt. Onze landgenoot kende dit seizoen al een wisselvallig parcours en krijgt ook nog eens af te rekenen met rugklachten. Al mag je de vinnige Iserbyt nooit helemaal afschrijven. .