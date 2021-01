Wout van Aert kan in Overijse voor de derde keer de Wereldbeker winnen

12:38 12 uur 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353303338004189186

11:19 11 uur 19. Geen WK? Door een corona-uitbraak met de Zuid-Afrikaanse variant in Oostende is het momenteel niet 100% zeker dat het WK van volgend weekend kan afgewerkt worden. Burgemeester Bart Tommelein kwam er deze ochtend over vertellen in De Zevende Dag. Lees er hieronder alles over. . Geen WK? Door een corona-uitbraak met de Zuid-Afrikaanse variant in Oostende is het momenteel niet 100% zeker dat het WK van volgend weekend kan afgewerkt worden.

Burgemeester Bart Tommelein kwam er deze ochtend over vertellen in De Zevende Dag. Lees er hieronder alles over.

10:43 10 uur 43. Geen Iserbyt. Bijna alle toppers houden vandaag een generale repetitie voor het WK in Oostende. Enkel Eli Iserbyt, die geen klassement meer te verdedigen heeft in de wereldbeker, is er vandaag niet bij in de Moeder aller Crossen. "Eli wil na zijn blessure geen risico's meer nemen met het oog op het WK", klinkt het bij zijn ploeg. . Geen Iserbyt Bijna alle toppers houden vandaag een generale repetitie voor het WK in Oostende. Enkel Eli Iserbyt, die geen klassement meer te verdedigen heeft in de wereldbeker, is er vandaag niet bij in de Moeder aller Crossen.

"Eli wil na zijn blessure geen risico's meer nemen met het oog op het WK", klinkt het bij zijn ploeg.

10:41 10 uur 41. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353259314673283072

10:40 10 uur 40. Merlier rekent op Van Aert. De ingekorte Wereldbeker kent vandaag zijn ontknoping in Overijse. Wout van Aert heeft na vier wedstrijden een voorsprong van 15 punten op eeuwige concurrent Mathieu van der Poel. Geeft hij de eindzege glans met een zege in Overijse? Als Van Aert bij de eerste twee eindigt, dan is hij sowieso zeker van zijn derde eindzege in de Wereldbeker, na 2016 en 2017. Als hij daarin slaagt, dan mag Tim Merlier bovendien mee naar het WK in Oostende als 9e Belg. Ontdek hieronder de verschillende scenario's die nog mogelijk zijn. . Merlier rekent op Van Aert De ingekorte Wereldbeker kent vandaag zijn ontknoping in Overijse. Wout van Aert heeft na vier wedstrijden een voorsprong van 15 punten op eeuwige concurrent Mathieu van der Poel. Geeft hij de eindzege glans met een zege in Overijse?

Als Van Aert bij de eerste twee eindigt, dan is hij sowieso zeker van zijn derde eindzege in de Wereldbeker, na 2016 en 2017. Als hij daarin slaagt, dan mag Tim Merlier bovendien mee naar het WK in Oostende als 9e Belg.

Ontdek hieronder de verschillende scenario's die nog mogelijk zijn.